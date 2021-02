VIDEO Ochranár chcel vyčistiť vtáčiu búdku: Zaklopal na ňu a... toto naozaj nečakal!

Zamestnanci miestneho úradu prírodných zdrojov zverejnili na Facebooku bizarné video. Zachytáva ich kolegu pri čistení búdky pre vtákov. Najprv trikrát zaklope, aby v prípade, že sú v nej nejakí obyvatelia, vyleteli von. Namiesto vtákov sa ale na mladíka vyrúti veverička. Pár sekúnd letí vzduchom, až nakoniec dopadne v neďalekom jazere. Následne sa doplaví na breh.

"Každý rok v januári naši pracovníci kontrolujú a čistia vtáčie domčeky, aby ich pripravili na nastávajúcu hniezdiacu sezónu. Občas sa ale stane, že zažijú takéto prekvapenie, keď sa do domčekov počas zimy nasťahujú iné tvory," napísali ochranári vo svojom príspevku.

Viacerí užívatelia priznali, že viac ako veveričku im živočích pripomínal nejakého plaza. "Vyzeralo to skôr ako malý aligátor alebo jašterica. Ešte nikdy predtým som nevidel plávať vevericu!" napísal Randy. Eric sa zas pochválil, že aj on zažil niečo podobné pri oprave zvieracieho domčeka. Keď ho totiž dopravoval domov, zistil, že v ňom býva medvedík čistotný. Ten po nejakej chvíli, aj keď zjavne nie príliš nadšene, vyliezol von a odpochodoval do prírody.