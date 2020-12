VIDEO opitej veveričky je totálnym hitom: Hľadala si raňajky, namiesto toho skončila s opicou

Katy pracuje doma, čas strávený za počítačom jej často spríjemňujú návštevy veveričiek, ktoré si vždy nájdu na terase jej domu niečo chutné pod zub. "Kŕmiť tieto zvieratká je pre mňa koníček. Veľmi rada ich pozorujem," hovorí s tým, že obzvlášť si obľúbila jednu z nich, ktorej dala meno Lil Red.

Minulý týždeň im do kŕmidla naservírovala zavárané hrušky, ktoré našla v chladničke. Boli vraj už dlhšie otvorené, no Morloková si vôbec neuvedomila, že by už mohli kvasiť a tvoril sa v nich alkohol. Ako prvá si z nich uchmatla práve Lil Red a bežala späť na strom. Asi o hodinu sa vrátila a začala sa divne nakláňať. "Potom mi došlo, že to môže byť z tých hrušiek, ktoré už pravdepodobne kvasili. Vyšla som von a všetky som ich vzala preč," vysvetila so smiechom Katy. Ešte predtým však stihla nakrútiť malého "opilca". Veľmi sa vraj o veveričku bála a odľahlo jej, keď ráno v plnej sile a zdravá opäť dorazila na terasu.