FOTO Newyorčania ostali v nemom úžase: V Central Parku sa po 130 rokoch objavila...

Pozorovatelia vtákov a nadšenci divej prírody sa minulý týždeň nahrnuli do newyorského Central Parku, aby na vlastné oči uvideli sovu snežnú. Podľa denníka The New York Times sa tento druh operenca vrátil do parku po neuveriteľných 130 rokoch. Paul Sweet, vedúci zbierky na oddelení ornitológie v Americkom prírodovednom múzeu, uviedol, že posledné pozorovania sovy snežnej v tejto lokalite sa datujú do roku 1890. Fotky sovy v Central Parku preto okamžite zaplavili sociálne siete.

It was truly wonderful to get the opportunity to see the historic rare appearance of the Snowy Owl in Central Park in NYC even for a moment. (1/27/2021) #NaturePhotography #SnowyOwl #birdcp #birdphotography #wildlife pic.twitter.com/PGOt97Y6ML — Vee Nabong (@VenusNabs) January 28, 2021

The SNOWY OWL of the Central Park North Meadow was not much bothered by the crows that gathered around it earlier and that have now returned. People are staying behind distant fences and being quiet and respectful. pic.twitter.com/BKjGPRiKCZ — Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) January 27, 2021

Sova snežná pochádza z arktickej tundry a počas zimy migruje na juh. Keď sa rozšírila správa o jej prítomnosti v New Yorku, úrady vyzvali ľudí, aby boli v lokalite opatrní a vtáka nevyplašili. "Snežné sovy uprednostňujú veľa osobného priestoru a najlepšie ich vidno cez ďalekohľad. Udržujte si, prosím, odstup, aby si každý mohol tento čarovný okamih vychutnať a zdieľať ho," uviedlo v twitterovom príspevku Newyorské oddelenie parkov a rekreácie.

Just incredible to see a Snowy owl in Central Park yesterday! It's only the second time one has been recorded in the park, the first time being in 1890! Thanks to those that reported the sighting so that so many were able to see this spectacular bird! #birdcp #centralparkbirds pic.twitter.com/ywESRToY8M — Bradley Kane (@WinoBradNY) January 28, 2021

Spoločnosť Linnaean Society of New York tiež zdieľala pokyny nabádajúce pozorovateľov vtákov, aby si od sovy udržiavali úctyhodný odstup, zostali ticho a nesvietili na ňu baterkami. Živočíchov je podľa nej určite najlepšie pozorovať zďaleka a v pokoji