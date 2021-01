VIDEO Dievčina si na rande všimla hnusný detail v odraze okuliarov svojho partnera: Okamžite odišla

Jedna z užívateliek TikToku sa zdôverila s nepríjemným, no zároveň vtipným príbehom. Počas toho, ako ju nemenovaný mladík pozval na rande, si v mobile prezeral fotku inej ženy zo zoznamky Bumble. Zistila to z odrazu na jeho okuliaroch. "Kiežby som si robila srandu," napísala 23-ročná žena, ktorej video si doposiaľ pozrelo už zhruba pol milióna ľudí. Zo schôdzky, samozrejme, po nepríjemnom odhalení okamžite odišla.

"Existuje šanca, že nezískal ani jeden match," napísal jeden z divákov. Na ostatných zapôsobili vyšetrovacie schopnosti ženy. "Dievča, choď a zaregistruj sa do svojich miestnych policajných síl," poradil ďalší z užívateľov.

Nie je to prvýkrát, čo niekto prichytil svojho partnera pri nevere pomocou smartfónu a fotografie. Sydney Kinschová si na jednej zo selfie svojho priateľa všimla podivuhodný detail. Na TikToku sa vtedy podelila so záberom, na ktorom bol odfotený jej priateľ v aute. Tvrdil, že bol v aute sám, no v odraze jeho slnečných okuliarov si Sydney všimla ženské nohy. To viedlo k ukončeniu ich štvorročného vzťahu.