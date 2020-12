VIDEO Vedkyňa otvorila krabičku a zostala v nemom úžase: Objavila starú archeologickú záhadu

Eladanyová, ktorá je pôvodom z Egypta, strávila desaťročie prácou v Egyptskom múzeu v Káhire. Pri prezeraní predmetov v zbierkach múzeí na Univerzite v Aberdeene si všimla niečo netypické. Išlo o niekdajšiu vlajku krajiny na cigaretovej krabičke. Otvorila ju a vo vnútri našla malé kúsky dreva. Keď to celé skontrolovala pomocou múzejných záznamov, uvedomila si, že narazila na stratený artefakt z Veľkej pyramídy v Gíze. Práve tento predmet je stredobodom pretrvávajúcej archeologickej záhady.

Predstavitelia univerzity uviedli, že z okolia Veľkej pyramídy sa doposiaľ podarilo získať len tri predmety, takzvané Dixonove pamiatky. Dva z nich - lopta a hák - sú teraz umiestnené v Britskom múzeu. Tretí objekt, fragmenty patriace k oveľa väčšiemu kusu cédrového dreva, však chýbali viac ako 70 rokov. "Keď som sa pozrela do našich egyptských záznamov, okamžite som vedela, o čo ide. Priam to bilo do očí, ale v nesprávnej zbierke," vyhlásila Eladenyová. Ako archeologičke pracujúcej v Egypte jej nikdy nenapadlo, že takýto vzácny predmet nájde práve v severovýchodnom Škótsku.

Veľká pyramída v Gíze je vysoká 139 metrov a bola postavená pred zhruba 4500 rokmi. V jej vnútri sa nachádzajú úzke stiesnené tunely, cez ktoré sa človek dostane len veľmi ťažko. V 18. a 19. storočí sa archeológovia pokúšali dostať do vnútorných komôr. Aby sa zabránilo ďalšiemu poškodeniu starodávnych štruktúr, súčasní vedci teraz na preskúmanie pyramídy používajú robotov a diaľkové kamery. Doposiaľ majú prístup len do troch známych komôr.

Relikvie boli prvýkrát objavené v roku 1872 vo vnútri Kráľovninej komory Waynmanom Dixonom. Asistoval mu jeho priateľ James Grant, absolvent Univerzity v Aberdeene. O tomto objave relikvií sa v tom čase všeobecne vedelo. Podľa univerzity vzal Dixon loptu a hák a Grant zase kus dreva. Po Grantovej smrti v roku 1895 boli jeho zbierky odovzdané univerzite. Jeho dcéra v roku 1946 darovala aj neškodne vyzerajúci kúsok cédrového dreva. Ale pretože kúsok nebol nikdy správne klasifikovaný, zostal nepovšimnutý celé desaťročia aj napriek rozsiahlemu hľadaniu, až kým ho Abeer náhodou neobjavila v zbierke z Ázie. "Zbierky univerzity sú rozsiahle, obsahujú stovky tisíc predmetov, takže nájsť chýbajúci kúsok dreva bolo ako nájsť ihlu v kope sena," poznamenala.

