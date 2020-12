Najdôležitejšie udalosti vo vede za rok 2020: Tá najväčšia prišla začiatkom novembra

JANUÁR

14. - Vedci objavili v Murchisonskom meteorite z Austrálie najstaršiu hmotu na Zemi. Niektoré časti sú staré až 7,5 miliardy rokov, takže prevyšujú vek Zeme, ale aj našej slnečnej sústavy.

FEBRUÁR

6. - Argentínska časť Antarktídy zaznamenala najteplejší deň v histórii meraní. Teplota na najsevernejšom výbežku kontinentu dosiahla rekordných 18,3 stupňa Celzia.

27. - Astronómovia objavili známky doposiaľ najväčšej zaznamenanej explózie od počiatku vesmíru. Nastala v zhluku galaxií Ophiuchus približne 390 miliónov svetelných rokov ďaleko od Zeme.

Zdroj: Getty Images

MAREC

23. - Vedci v austrálskej buši objavili skamenelinu prapredka väčšiny živých tvorov vrátane človeka. Stvorenie, pomenované ikaria wariootia, podobné červovi bolo menšie než zrnko ryže. Pred 555 miliónmi rokov si hľadalo útočisko na dne vtedajších morí.

APRÍL

2. - V jaskynnom komplexe Drimolen neďaleko Johannesburgu v Juhoafrickej republike sa našli najstaršie známe pozostatky homo erectus, ktorý možno ako prvý migroval z Afriky do zvyšku sveta a je jedným z priamych predchodcov človeka. Nálezy sú staré 1 950 000 až 2 040 000 rokov.

21. - Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie svedčia všetky dostupné dôkazy o tom, že zdrojom koronavírusu SARS-Cov-2 sú netopiere z Číny.

Zdroj: SITA/AP Photo/Kin Cheung, Repro foto Twitter/Katie Hopkins

MÁJ

6. - Európski astronómovia objavili na južnej oblohe čiernu dieru doposiaľ najbližšie k Zemi. Je vzdialená "len" zhruba tisíc svetelných rokov a sprevádzajú ju dve hviezdy.

30. - Prvá súkromná spoločnosť, americká firma SpaceX, dopravila posádku na obežnú dráhu okolo Zeme, keď do vesmíru odletela je loď Crew Dragon. Bolo to prvýkrát po deviatich rokoch od konca programu raketoplánov, kedy z územia USA odštartovala do kozmu loď s ľudskou posádkou.

JÚN

22. - Archeológovia objavili neďaleko megalitickej stavby Stonehenge v Anglicku ďalšiu kruhovú stavbu. Ide o niekoľko veľkých jám, usporiadaných do kruhu okolo niekdajšej svätyne ležiacej asi tri kilometre od samotného Stonehenge.

Zdroj: Youtube/University of Bradford

JÚL

30. - K Marsu odletelo americké robotické vozidlo Perseverance (Vytrvalosť), ktoré malo na Marse hľadať známky možného minulého života aj skúšať nové technológie pre prípadné budúce ľudské prieskumné výpravy na červenú planétu.

AUGUST

11. - Ruské ministerstvo zdravotníctva schválilo prvú očkovaciu látku na svete proti ochoreniu COVID-19. Oznámil to prezident Vladimir Putin. Látku, ktorá dostala meno Sputnik V podľa slávnej sovietskej družice, vyvinul ústav epidemiologického a mikrobiologického výskumu Nikolaja Gamaleju.

SEPTEMBER

14. - Medzinárodný tím vedcov objavil v atmosfére Venuše plyn, ktorý je spájaný so živými mikroorganizmami. Nachádza sa zhruba 50 kilometrov nad povrchom. Astronómovia si jeho prítomnosť na druhej planéte od Slnka nedokážu zatiaľ vysvetliť inak, než prítomnosťou života.

Zdroj: Getty Images

OKTÓBER

Boli udeľované Nobelove ceny.

20. - Sonda OSIRIS-REX Amerického národného úradu pre letectvo a vesmír úspešne pristála na planétke Bennu, z ktorej odobrala vzorky horniny.

NOVEMBER

9. - Americká farmaceutická spoločnosť Pfizer oznámila, že jej experimentálna vakcína proti covidu-19 vykázala viac než 90-percentnú účinnosť.

14. - Egyptskí archeológovia predstavili cenný nález z pohrebiska v Sakkáre pri Káhire, kde sa podarilo objaviť stovku sarkofágov väčšinou i s múmiami vo vnútri a asi štyridsať zlatých sošiek.

16. - K ISS odštartovala raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX, na palube vesmírnej lode Crew Dragon boli štyria astronauti. Išlo o vôbec prvú plnohodnotnú misiu vesmírneho plavidla patriaceho súkromnej firme, na ktorej sa NASA podieľala.

Zdroj: SITA//AP/Aubrey Gemignani/NASA

DECEMBER

3. - Modul čínskej sondy Čchang-e 5 úspešne odobral vzorky hornín z Mesiaca.

5. - Japonská sonda Hajabusa 2 úspešne doručila na Zem vzorky hornín z asteroidu Rjuga.