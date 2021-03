K Zemi sa približuje asi najväčší asteroid tohto roka: Letí obrovskou rýchlosťou, čo na to NASA?

Podľa vedcov pravdepodobne najväčší asteroid, ktorý sa tento rok priblíži k Zemi, má preletieť okolo našej planéty v nedeľu (21. marca). Nebeské teleso s názvom „2001 FO32“ a priemerom niekoľko sto metrov sa potom priblíži k Zemi na zhruba dva milióny kilometrov, oznámila americká vesmírna agentúra NASA. To je viac ako päťkrát väčšia vzdialenosť ako Zem - Mesiac.

Kolízia nehrozí - ani teraz, ani v budúcnosti. „Poznáme obežnú dráhu telesa ´2001 FO32´ okolo Slnka veľmi dobre; sledovali sme ju od doby, keď bol objavený pred 20 rokmi,“ uviedol Paul Chodas z Center for Near Earth Object Studies v Kalifornii. „Neexistuje spôsob, ako by sa asteroid mohol dostať bližšie ako na dva milióny kilometrov od Zeme.“

You may have seen headlines about an #asteroid that will safely fly by Earth on March 21. While this asteroid, known as 2001 FO32, is large, it will safely zip past Earth at a distance of 1.3 million miles—five times further away than the Moon—and poses no risk of hitting Earth. pic.twitter.com/oZZG5UaFsf