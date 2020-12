KORONAVÍRUS V Singapure zaznamenali fenomén u bábätka, ktoré sa narodilo tento mesiac

Záujem singapurských lekárov vyvolal prípad ženy, ktorá sa v prvých mesiacoch tehotenstva nakazila koronavírusom. Tento mesiac porodila dieťa, ktoré malo v krvi protilátky na COVID-19, ale infikované koronavírusom nebolo. Podobné prípady boli zaznamenané aj v Číne. "Stále nie je objasnené, či prítomnosť protilátok poskytuje novorodencovi nejakú mieru ochranu pred covidom-19 a ani to, ako dlho táto ochrana trvá," uviedol primár gynekológie v detskej nemocnici v Singapure Tan Hak Koon. Lekársky výskum sa plánuje zamerať aj na dôsledky ochorenia COVID-19 na tehotné ženy a deti pred a po pôrode.

Zdroj: Getty Images

Podľa uznávaného singapurského infektológa Paula Tambyahu je ale možné, že deti istú ochranu proti koronavírusu majú. Vo svete sa totiž vyskytlo len veľmi málo prípadov nákazy medzi bábätkami narodenými matkám, ktoré prekonali infekciu. To by napovedalo, že by mohli byť chránené nejakým spôsobom materskými protilátkami.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) gravidným ženám hrozí vyššie riziko, že ochorenie COVID-19 u nich bude mať závažný priebeh. Nie je však jasné, či matky môžu dieťa pred či po pôrode infikovať koronavírusom alebo mu "odovzdať" protilátky.