Mladík (34) si doprial horúcu sprchu, krátko nato ho našli v bezvedomí: Pozor na TOTO!

DENVER - Časopis The Journal of Emergency Medicine priniesol zaujímavý prípad pacienta, u ktorého sa vyskytol ťažký anafylaktický šok krátko po tom, ako sa zohrial horúcou sprchou. Lekári v článku uvádzajú, že išlo o veľmi ojedinelú alergickú reakciu.

Členovia rodiny mladíka z Colorada zostali v šoku, keď ho našli nehybne ležať na dlážke v kúpeľni. Podľa ich slov mal telo pokryté žihľavkou. Všetko sa udialo krátko po tom, ako si doprial horúcu sprchu a potom z nej vyšiel von do oveľa chladnejšej miestnosti. Muž bol okamžite prevezený na pohotovosť, kde lekári zistili, že utrpel anafylaktický šok. Pacient mal vysoký tep, nebezpečne nízky krvný tlak a neprimerane sa potil. Jeho rozhádzané životné funkcie sa podarilo dostať pod kontrolu podaním kyslíka a adrenalínu spolu s liekmi na úpravu imunitného systému a zníženie alergickej reakcie.

Zdroj: Getty Images

U mladíka sa vraj už v minulosti prejavila reakcia na chlad. Malo to súvisieť s tým, že sa presťahoval do chladného Colorada z tropickej Mikronézie. Nikdy však kvôli tomu nemal vážnejšie zdravotné problémy, len miernu žihľavku. Lekári si neskôr všetko overili testom a na telo pacienta priložili kocku ľadu. Po niekoľkých minútach reagovala jeho pokožka tzv. chladovou žihľavkou.

Zdroj: Getty Images

Presné štatistiky týkajúce sa alergie na chlad síce nie sú známe, ale pravdepodobne ňou trpí 0,05 percenta obyvateľov strednej Európy. Väčšina z nich má zvyčajne relatívne mierne príznaky, napríklad začervenané vyrážky, ktoré zmiznú po niekoľkých hodinách. Autori článku v časopise The Journal of Emergency Medicine uvádzajú, že alergická reakcia na chlad vyústi do anafylakcie iba veľmi zriedkavo. Podobný prípad ako v Colorade a stal vlani v Taliansku. Magazín Journal of Pediatrics vtedy publikoval prípadovú štúdiu deväťročného chlapca, ktorý upadol do anafylaktického šoku po kúpaní v mori. Našťastie existuje niekoľko spôsobov, ako tento stav zmierniť. Ľudia s touto diagnózou by mali mať poruke epinefrínové pero, ktoré alergici bežne používajú a dokážu si tak sami injekčne podať adrenalín v prípade, že dôjde ku kontaktu s alergénom. Niektorí zas používajú antihistaminiká, ktoré sa preventívne užívajú aj pri príznakoch sennej nádchy. Najlepšia je však prevencia, čiže vyhýbanie sa náhlemu chladu.