Do Európy sa rozšíril nový variant KORONAVÍRUSU: Podľa vedcov za to môžu dovolenky v Španielsku!

BAZILEJ - Vedci zo švajčiarskych univerzít v Bazileji a Zürichu spoločne so španielskym konzorciom SeqCOVID dospeli k zaujímavému zisteniu, ktoré sa týka nového koronavírusu. Mnohé prípady ochorenia COVID-19 z tohto leta boli podľa nich vyvolané novým variantom koronavírusu pochádzajúceho zo Španielska. O jeho šírenie sa s najväčšou pravdepodobnosťou postarali turisti.

Medzinárodný tím švajčiarskych a španielskych vedcov na základe sekvencií vírusového genómu získaného od COVID pacientov z celej Európy zistil, že obrovská časť prípadov tohto ochorenia pochádzala z nového identifikovaného variantu koronavírusu. Autori výskumu uvádzajú, že sa najskôr šíril v Španielsku, no vďaka dovolenkám a zvýšenému pohybu osôb počas letného obdobia postupoval ďalej do Európy. Nový identifikovaný variant s názvom 20A.EU1 je jedným z najbežnejších na starom kontinente. V súčasnosti predstavuje asi 90 percent pozorovaných sekvencií vo Veľkej Británii, 60 percent v Írsku a 30 až 40 percent vo Švajčiarsku a Holandsku. Identifikovaný bol aj vo Francúzsku, Belgicku, Nemecku, Taliansku, Lotyšsku, Nórsku a Švédsku, ale aj v Hongkongu a na Novom Zélande.

Zdroj: Getty Images

Nový variant SARS-CoV--2 sa najskôr šíril medzi poľnohospodárskymi robotníkmi na severovýchode, odkiaľ sa postupne rozšíril do celej krajiny. Len čo Španieli v júni otvorili hranice, objavil sa v ďalších európskych štátoch. Aj keď v súčasnosti neexistujú dôkazy, ktoré by naznačovali, že je nákazlivejší ako iné, jednoznačne sa mu podarilo preniknúť na celý kontinent. Výskumníci sa domnievajú, že pod jeho šírenie sa s najväčšou pravdepodobnosťou podpísali letné dovolenky a uvoľnenie opatrení v cestovnom ruchu. Jednotlivé vlády by sa preto podľa nich mali počas prebiehajúcej pandémie seriózne zaoberať najmä cestovnou politikou.

Zdroj: Getty Images

"Nie je potrebné dlhodobé uzatváranie hraníc a prísne cestovné obmedzenia. Šírenie tohto vírusu je však jasným dôkazom, že zavedené opatrenia počas tohto leta nestačili na to, aby sa zastavil jeho ďalší prenos," skonštatovala šéfka výskumného tímu Emma Hodcroftová. V snahe zníženia počtu infikovaných je rozhodujúce nájsť lepšie spôsoby uvoľňovania bez rizika zvýšenia prípadov.