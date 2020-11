Odberné miesta v Liptovskom Mikuláši zostávajú bez zmeny: Menia sa časy odberov

"Druhé kolo testovania obyvateľov sa uskutoční v sobotu 7. novembra a nedeľu 8. novembra od 8.00 do 20.00 h s posledným odberom o 20.00 h a s dvoma prestávkami - od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.30 h," konkretizovala hovorkyňa mesta.

Doplnila, že radnica odporúča obyvateľom, ktorých priezvisko sa začína písmenom A až K v abecednom poradí, aby sa zúčastnili na odberoch počas soboty. Obyvateľom so začiatočným písmenom priezviska L až Ž odporúča zúčastniť sa na testovaní v nedeľu.