KORONAVÍRUS Švédsky premiér Löfven je v samoizolácii: Počet infikovaných v krajine stúpa

ŠTOKHOLM - Švédsky premiér Stefan Löfven sa rozhodol odísť do samoizolácie. Osoba z jeho blízkeho okolia totiž bola v kontakte s človekom pozitívne otestovaným na nový koronavírus. K premiérovmu oznámeniu došlo v čase, keď Švédsko zaznamenáva výrazný nárast prípadov infikovaných, uvádza agentúra AP.

Löfven vyhlásenie zverejnil na sociálnej sieti Facebook po tom, čo krajina zaznamenala viac ako 6000 úmrtí spojených s ochorením COVID-19. "Situácia sa rýchlo vyvíja zlým smerom. Nakazených je stále viac. Viac ľudí zomiera. Situácia je vážna," napísal.

Premiér sa rozhodol ísť do domácej karantény aj so svojou manželkou Ullou, a to napriek tomu, že zmienená osoba, s ktorou bol v blízkom kontakte, mala negatívny výsledok prvotného testu na nový koronavírus.

"Na radu lekára ostaneme nateraz s manželkou Ullou v izolácii... Sme v poriadku a nemáme nijaké príznaky. V súlade s odporúčaniami zdravotníkov sa čo najskôr dáme otestovať na koronavírus," uviedol Löfven, podľa ktorého predstavuje v takejto situácii samoizolácia "jediné zodpovedné rozhodnutie".

Na začiatku pandémie bolo desaťmiliónové Švédsko jednou z krajín s najnižším počtom prípadov ochorenia COVID-19. Posledné údaje tomu však nenasvedčujú. V týždni od 19. októbra Švédsko zaznamenalo 9165 nových prípadov, čo predstavuje oproti predošlému týždňu 63-percentný nárast a zároveň ide o najvyšší počet prípadov za jeden týždeň, tvrdí tamojší úrad verejného zdravia. Krajina celkovo zaznamenala 141.764 prípadov ochorenia COVID-19 v súvislosti s ktorým zomrelo 6002 osôb.