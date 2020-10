VIDEO Kňaz sa chystá požehnať dievčatku počas prijímania: Takúto reakciu nečakal nikto v kostole!

BRATISLAVA - Vtipné video z prvého svätého prijímania baví internet. Je na ňom kňaz, ktorý sa snaží požehnať malému dievčatku. No to, očividne nevedomé toho, čo sa práve boží služobník chystá spraviť, ho vyzve na tľapnutie ruky.

Video, ktoré sa pôvodne objavilo na sieti TikTok, videli už milióny ľudí. Poriadne ich rozosmialo a to je práve to, čo mnohí z nás v dnešnej neutešnej dobe potrebujú. Na záberoch vidno kňaza, ktorý chce dať požehnanie jednému dievčatku. To ale zrejme nepochopilo jeho zámer a ukázalo, že si s ním chce tľapnúť. Farár sa neubránil smiechu, no potom pokračoval v tom, čo plánoval a dievčatku požehnal.

Neskôr sa jeho mame v španielčine zdôveril, čo mu jej dcérka povedala: "Zahlásila "daj na to Otče"," uviedol. Užívatelia sa bavia na milých momentoch, pričom mnohí ocenili farárovu duchaprítomnosť. Zároveň podotkli, že ostať vážny v takých chvíľach je skutočne ťažké. "Nie je nič ťažšie ako zadržať smiech uprostred vážneho okamihu v kostole," poznamenala jedna osoba.