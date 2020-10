Školáčka (7) nechala počas online hodiny zapnutú kameru: Zhrozená učiteľka, odhalila strašný hnus

Učiteľka z amerického Chicaga a žiaci z jej triedy zostali minulý týždeň v šoku, keď uvideli, ako počas online výučby nejaký mladík obťažuje jednu zo žiačok. Počas prestávky si totiž zabudla vypnúť kameru a ohavné okamihy tak nechtiac mali možnosť vidieť aj ostatní účastníci. Učiteľka okamžite o všetkom informovala riaditeľa školy, ktorý kontaktoval políciu a ministerstvo pre deti a rodinu v štáte Illinois. Z vyšetrovania vyplynulo, že mužom bol bratranec Catrell Walls, ktorý sa v čase incidentu nachádzal so svojou sesternicou v byte ich babky, odkiaľ sa dievčatko pripájalo na internet. Vyšetrovatelia zároveň uviedli, že študuje na strednej škole a má problémy s ovládaním svojich reakcií, pretože trpí poruchou pozornosti s hyperaktivitou ADHD. "Neviem, prečo som to urobil. Je mi to ľúto," vyhlásil po tom, ako ho prokurátor poslal do väzby.

Zdroj: Getty Images

Obťažovaná školáčka neskôr prezradila, že bratranec ju obťažoval už predtým. "Podľa výpovede obete trvajú tieto útoky približne rok, čo ma vedie k presvedčeniu, že to nie je niečo, čo sa len tak zastaví. Tento muž predstavuje nebezpečenstvo nielen pre jednotlivca, ale aj pre spoločenstvo ako celok," vyhlásil sudca Charles Beach. Podľa dostupných informácií bolo dieťa prevezené do detskej nemocnice Comer Children's Hospital.