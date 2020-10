KORONAVÍRUS Krajčí ukázal na možné svetielko na konci tunela: Vakcína už o pár mesiacov?!

BRATISLAVA - Už takmer trištvrte roka je ľudstvo v prudkom boji s pandémiou nového koronavírusu. Ten ochromil ekonomiky a dianie po celom svete a v týchto chvíľach potrebujeme dobré správy ako soľ. S jednou v týchto dňoch prišiel Marek Krajčí a týka sa príchodu vakcíny na ochorenie Covid-19. Podľa šéfa rezortu by to mohlo byť už čoskoro!

Minister Krajčí to prezradil v televíznej relácii Na telo v TV Markíza. Ku koncu dostal šéf rezortu otázku o povinnosti vakcinácie. "Vakcinácia bude na dobrovoľnej báze," odpovedal jednoznačne Krajčí. "Podmieňovaná nebude tak ako teraz, ale neviem vylúčiť, že napríklad na hraniciach ak budeme režim, kde bude povinné testovanie. Ak sa niekto preukáže, že bol očkovaný, tak sa nemusí testovať, to by bola hlúposť," uviedol Krajčí hypotetickú situáciu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Príchod vakcíny už začiatkom roka

Marek Krajčí hneď na to čelil ďalšej otázke kedy by mohla prísť prvá oficiálna vakcína na Slovensko. "Ja myslím, že začiatkom budúceho roka je reálne, že by to mohlo byť," hovorí optimisticky Krajčí. "Tie klinické skúšky už sú takmer pred koncom, vždycky sa môžu zastaviť, ale je tu viacero firiem. Najmä dve firmy sú na tom veľmi dobre," pokračuje Krajčí.

Zdroj: TASR/AFP - Tobias Schwarz

Podľa jeho slov budú vakcíny z týchto dvoch firiem dostupné v Európe a distribúcia bude recipročne na základe obyvateľov a podľa výsledných objednávok jednotlivých krajín. Jej rozosielanie by malo začať v jednotnom termíne po celej Európe. "Mal by byť ten systém nastavený spravodlivo," uisťuje minister.

Kto by ju mal dostať ako prvý je uvedené v dokumente

To, kto prejde vakcináciou ako prvý by malo byť podľa šéfa rezortu uvedené v konkrétnom protokole. "Sú tam aj zdravotníci, malo by to byť okolo 180-tisíc dávok v prvom kole. Tá jedna vakcína by mohla byť v tomto množstve. Preočkovanie 180 tisícov ľudí by malo prebehnúť v jednom mesiaci," uzavrel Krajčí.