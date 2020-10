FOTO Hosťa šokoval portrét v hotelovej izbe: Ľudia sú zhrození, báli by sa tam zaspať!

Keď si v hoteli rezervujete izbu, obvykle ju zdobia priemerné, ničím uchvacujúce obrazy. To ale nie je prípad hotela v anglickom grófstve Somerset, v ktorom sa ubytovala historička Emily Brandová. Nádherné umelecké dielo zobrazujúce kráľa Juraja III. zhotovené priamo na stene spálne odfotila a záber uverejnila na Twitteri. "Obdivujem odvahu tohto hotela, pretože vytvorili najnudnejšie vyzerajúcu izbu na svete, a potom si povedali, kašľať na to, dajme na stenu obrovskú maľbu Juraja III," okomentovala svoju fotku.

Got to admire the balls of this hotel to create the most boring-looking room in the world & then be like, fuck it let's put a massive golden George III on the wall lol pic.twitter.com/s78kXqTmVZ