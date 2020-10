FOTO Turisti sa plavili po Loch Ness, keď... Sonar zachytil v jazere záhadný deväťmetrový útvar!

LOCH NESS - Britský námorník počas plavby na jazere Loch Ness narazil na tajomnú, deväťmetrovú masu. Stalo sa tak vďaka sonaru na svojom člne. Ronald verí, že v jazere žije niečo veľké a živí sa to pstruhmi a úhormi.

Ronald MacKenzie (48) je vedúci plavieb po známom škótskom jazere Loch Ness. V posledný septembrový deň okolo štvrtej popoludní sonarom na člne zaznamenal neidentifikovateľnú masu, ktorá bola asi deväť metrov dlhá. Nachádzala sa v hĺbke 152 metrov. Angličan je presvedčený o tom, že v jazere žije niečo veľké, čo sa živí rybami. "Ktovie, čo to je. Na dne jazera je pomerne veľa rýb, sú tu mäsožravé pstruhy aj úhory. Myslím si, že tam naozaj žije niečo veľké. Rád by som si myslel, že je to Nessie," vyhlásil.

Zdroj: profimedia.sk

Na úkaz sa pozrel aj expert na sonary, ktorý potvrdil, že zábery nie sú sfalšované. To ešte viac uistilo Ronalda vo viere o existencii záhadného tvora. Sonar ho zachytil vo chvíli, keď sa cestujúci pozerali na vtáky. "Boli sme v polovici našej cesty od Invermoristonu, kde sme sa chystali otočiť. Voda je tam hlboká 188 metrov. Pasažieri boli nadšení, pretože sme práve zbadali orliaka morského, ale potom som na sonare uvidel niečo ešte pútavejšie," podotkol námorník.

Zdroj: profimedia.sk

Ronald splavuje jazero už od svojich šestnástich rokov, no nikdy predtým nič takéto nevidel. Najnovší zážitok v ňom preto vraj vyvoláva veľké vzrušenie. Zároveň dúfa, že tento nález neinšpiruje lovcov Nessie, aby sa prihrnuli k jazeru a začali svoj lov.