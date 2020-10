Ešte stále pochybujete? Nosenie rúšok podľa vedcov funguje ako očkovanie proti COVID-19!

RÍM - Svet čaká na účinnú očkovaciu látku a medzičasom rastie počet infikovaných aj mŕtvych. Je tu však jedna hypotéza, na ktorú niektorí vedci vsádzajú, a to, že rúška, ktoré už nosia miliardy ľudí, môžu fungovať ako náhrada vakcíny, pretože prispievajú k imunizácii mnohých bez toho, aby škodili. Píše o tom taliansky denník La Repubblica.

"Covid znovu útočí a ja som našiel veľmi zaujímavú a sugestívnu hypotézu, ktorú je síce potrebné ešte overiť, ale ktorá si už teraz zasluhuje pozornosť," hovorí Giovanni de Simone z Neapolskej univerzity. "Rúška v podstate filtrujú infekčné kvapôčky koronavírusu prenášané vzduchom a redukujú množstvo, ktoré človek môže vdýchnuť. Znižujú tak pravdepodobnosť, že sa infekcia prejaví prostredníctvom symptómov. Je to tak trochu ako s očkovacou látkou s malým množstvom vírusu, kedy síce infekciu chytíme, ale nie v takej forme, aby vyvolala chorobu," vysvetľujú Monica Gandhiová a George Rutherford v článku publikovanom v New England Journal of Medicine.

Zdroj: Getty Images

Rúška nechránia pred infekciou, ale znižujú množstvo vírusu, ktorému sme vystavení. SARS-CoV-2 má mnoho klinických prejavov, počínajúc úplnou absenciou príznakov a končiac respiračným zlyhaním a smrťou. Nedávne výskumy naznačujú, že zakrývanie nosu a úst je nielen účinné pri ochrane druhých, ale že môže tiež znižovať závažnosť ochorenia u infikovaných osôb práve z toho dôvodu, že vdýchli len málo vírusu, tvrdí de Simone. Keby sa potvrdila teória, že rúška schopné fitrovať kvapôčky obsahujúce vírus znižujú jeho množstvo, ktoré človek vdýchne, potom by nosenie rúšok všetkými ľuďmi mohlo prispievať k zvýšeniu početu bezpríznakových ochorení.

Zdroj: Getty Images

Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) z polovice júla je asi 40 percent ochorení asymptomatických, ale v oblastiach, kde rúško nosia všetci a všade, je to vyše 80 percent. Napríklad v dvoch ohniskách nákazy v USA, kde boli všetkým denne prideľované rúška, bol podiel bezpríznakových infekcií 95 percent. Len päť percent osôb malo ľahké alebo mierne príznaky a nebol zaznamenaný žiadny ťažký priebeh ochorenia. Úmrtnosť v štátoch, kde je nosenie rúšok povinné, zostala nízka. "Používanie rúšok môže viesť k dosiahnutiu istej imunity populácie nezávisle na očkovaní. Ten, kto je nositeľom len malého množstva vírusu, môže zase šíriť len malé množstvo vírusu a nosením rúška sa zas jeho množstvo ďalej znižuje," skonštatoval de Simone.

Nový koronavírus je silno prenosný a ukázalo sa, že je obtiažne ho vykoreniť, a to i v tých regiónoch, ktoré zaviedli prísne opatrenia. Aby sme ochránili spoločnosť pred jeho ničivými účinkami, je nutné vsadiť na zníženie jeho prenosnosti a závažnosti ochorení. Zvýšiť podiel prípadov ľahkého či bezpríznakového priebehu by podľa odborníkov bolo víťazstvom. "Používanie rúšok sa vo svetle týchto nových skutočností musí rozšíriť," dodal taliansky profesor.