VIDEO Vodička otvorila priehradku na odkladanie a skoro dostala infarkt: Toto z nej vytiahli

Zdroj: Facebook/Andrew's SNAKE Removal

BRISBANE - Žena z austrálskeho štátu Queensland si počas jazdy všimla, že sa v odkladacej priehradke niečo hýbe. Keď sa lepšie prizrela, s hrôzou zistila, že je to had. Mala obrovské šťastie, pretože išlo o jedovatý druh, ktorý keby ju pohrýzol, mala by poriadny problém.