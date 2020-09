Štvornásobnú matku prichytili deti pri sexe s manželom: Strašná hanba a ešte tá poloha!

MELBOURNE - Je to moment, ktorého sa desí každý rodič. Konečne ste zostali sami so svojím partnerom, deti už spia a vy sa tak môžete venovať jeden druhému. Ale v prípade Jessicy Hoodovej z austrálskeho Melbourne deti v skutočnosti nespali a ani ona s manželom, bohužiaľ, dlho neostala sama.

Štvornásobná mama Jessica sa so svojím trápnym, no zároveň pre niekoho zábavným zážitkom zdôverila na Instagrame. "Prichytená v tom najlepšom," znie popisok jej dlhého príspevku. A čo sa teda vlastne stalo? Bola streda, pol desiatej večer a manželia dostali chuť na trochu sexu. A práve keď boli v tom najlepšom, do spálne vtrhlo "stádo slonov", čiže deti. "Moje nohy boli hore a rozkročené. Zďaleka nie v tom najlepšom uhle," píše úprimná Austrálčanka.

Zdroj: Instagram/houseofhoods_

Manžel Karl na ňu okamžite prehodil paplón, zatiaľ čo ona úplne spanikárila a nevedela, čo má povedať alebo urobiť. Premýšľala, či ju stihol zakryť včas, či si deti niečo všimli. Spýtali sa ich, čo robia, na čo Karl odvetil, že sa hrajú a že dáva mame masáž. Keď si už rodičia mysleli, že sa im to podarilo uhrať, začuli za dverami jemný hlások. Dcérka Lily popritom, ako sa vzďaľovala, povedala so smiechom bratovi Loganovi, že mamička a otecko práve sexovali. "Až ma zamrazilo. Buď som ich vydesila na smrť, alebo som im dala skvelú príležitosť, ako ma po zvyšok môjho života môžu vydierať," uviedla Hoodová nadnesene.

Jej sledovatelia s ňou súcitia a viacerí priznali, že sa im stalo presne to istí. Iní sa zas boja, že to so svojimi deťmi zažijú tiež. Väčšinu ale tento príbeh poriadne pobavil a Jessicu uisťujú, že jej deti určite žiadnu traumu neutrpeli. "Pri jeho čítaní som od smiechu plakala. Naozaj som sa pri tej predstave strašne bavila," priznala jedna užívateľka.