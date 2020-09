Brutálny masaker na Oktoberfeste rezonuje dodnes: Vraždil mladý neonacista (†21), 13 mŕtvych

V piatok 26. septembra krátko po desiatej hodine večer otriasla Mníchovom detonácia, ktorá priniesla smrť a skazu. Zakrvavení ľudia utekali v šoku z miesta nešťastia alebo ležali bezvládne na zemi. Policajti, ktorí na slávnosti zvyčajne dohliadali na poriadok, okamžite privolali santiky a zaisťovali miesto činu. Lekári prvej pomoci pracovali na mieste niekoľko hodín a riadili prevoz ranených do nemocníc v meste a jeho okolí. Celkovo utrpelo zranenia 220 osôb, z ktorých boli desiatky zranených veľmi ťažko. Medzi dvanástimi mŕtvymi boli aj dve dievčatá vo veku osem a desať rokov a jeden šesťročný chlapec. Za začiatku októbra v nemocnici svojim zraneniam podľahla trinásťa obeť - 17-ročný Mníchovčan. O život ďalších desiatich bojovali lekári niekoľko nasledujúcich dní.

Zdroj: profimedia.sk

Páchateľa atentátu našla polícia medzi obeťami. Bol ním 21-ročný študent geológie Gundolf Köhler, ktorého meno figurovalo v policajných análoch. Bol tiež evidovaný ako aktívny člen ultrapravicovej skupiny okolo Karla-Heinza Hoffmana. Na základe výpovedí niektorých svedkov došla polícia k záveru, že to bol on, kto nálož priniesol na miesto činu a uložil ju do odpadkového koša neďaleko vchodu do areálu. Keď od koša odchádzal, bomba nekontrolovateľne explodovala a okrem iných zabila aj samotného atentátnika.

Zdroj: profimedia.sk

Polícia hľadala stopy aj v Hoffmanovej skupine; sedem jej členov zadržala. U všetkých boli vykonané domové prehliadky, počas ktorých boli objavené rôzne výbušniny. Vyšetrovanie však nepreukázalo žiadnu súvislosť medzi nimi a atentátom. Köhlera všetci poznali, od jeho činu sa ale dištancovali a svoju spoluúčasť na príprave atentátu rozhodne popreli. Vzhľadom na nedostatok dôkazov boli všetci na konci septembra 1980 z väzenia prepustení. Začala teda prevládať verzia, že atentát spáchal jediný človek, ktorý sa na svoj čin pripravoval sám. Policajné vyšetrovanie bolo ukončené dva roky po atentátu. Pochybnosti však pretrvávali aj naďalej. Podozrenie vzbudzovali najmä údajne nezohľadnené výpovede svedkov, ktorí videli Köhlera pred výbuchom komunikovať s ďalšími mužmi. Pozostalí po obetiach i aktivisti z radov zákonodarcov a právnikov sa preto opakovane pokúšali vyšetrovanie obnoviť.

Zdroj: profimedia.sk

Nemecké štátne zastupiteľstvo ho nariadilo znovu otvoriť v roku 2014 po tom, čo sa objavil doposiaľ neznámy svedok. Podľa médií ním bola žena, ktorá uviedla meno údajného Köhlerovho komplica. Tento rok v lete ale nové vyšetrovanie dospelo k oficiálnemu záveru, že atentátnik z mesta Donaueschingen konal s krajne pravicovým motívom a zrejme nemal komplica. Ani po viac než tisícovke výsluchov a preverení stoviek stôp sa nepodarilo nájsť príslušné dôkazy. "Nemáme žiadne dostatočné, skutočné indície o podieli ďalších spolupáchateľov, podnecovateľov či pomocníkov pri čine Gundolfa Köhlera," uviedol hovorca štátneho zastupiteľstva, ktoré počas vyšetrovania muselo znovu preskúmať 300-tisíc strán spisov.