Nevesta zrušila svadbu pár dní pred termínom: Otec jej o snúbencovi prezradil nepekné tajomstvo

Za záchranu šťastia svojej dcéry považuje otec jej rozhodnutie ukončiť vzťah so snúbencom, s ktorým žila sedem rokov. "Vždy som ho mal rád. Myslel som si, že je láskavý, pokorný a rešpektuje našu rodinu. Potešil som sa, keď sa zasnúbili," píše muž na Reddite. Uprostred svadobných príprav sa však všetko začalo uberať smerom, s ktorým vôbec nerátal. Sem-tam si síce počas predsvadobných stretnutí všimol, ako sa členovia rodiny budúceho zaťa pýtali jeho dcéry, prečo pracuje, keď ju muž uživí, ale nevšímal si to. Potom ho ale mladík pozval na schôdzku s jeho rodičmi a niekoľkokrát mu pripomenul, aby o nej nehovoril dcére. "Bolo to šokujúce. Zaujímalo ich dcérino veno a trvali na tom, aby prestala po svadbe pracovať a venovala sa iba starostlivosti o domácnosť," pokračuje.

On sám považuje otázku vena v 21. storočí za prežitok. Dcéru vraj o všetkom informoval hneď po stretnutí. "Plakala a povedala mi, že netušila, že jej budúci manžel má takéto zastarané názory. Spýtala sa ma, či môže zrušiť svadbu tesne pred termínom a ja som ju ubezpečil, že by mi to vôbec nevadilo," uviedol otec.

Bývalý snúbenec mu teraz vyčíta, že mu vzal jeho životnú lásku. Otec si je ale istý, že urobil správnu vec. Stotožňujú sa s ním aj užívatelia Redditu. Niektorí dokonca uvádzajú, že zachránil svoje dieťa pred peklom v živote. "Nepovedali ste jej, aby zrušila svadbu. Povedali ste jej, že keby zrušila svadbu, nevadilo by vám to. A v tom je rozdiel," napísal jeden.