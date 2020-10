Nový biznis v čase pandémie: Svadobná agentúra organizuje bezpečné svadby, na programe je testovanie hostí

Svadobné veselice narobili hygienikom hlboké vrásky. Na Orave totiž nariadenia vo veľkom ignorovali a ak sa nepodarilo veľkú svadbu usporiadať v jednom okrese, pretože patril do "červenej zóny", presunuli ju inam. Niektorí boli kreatívni, za zábavou po obrade smerovali dokonca aj za hranice, do Poľska, kam už naše úrady nemali dosah. Výsledkom boli desiatky infikovaných ľudí. Keďže sa situácia v našej krajine nelepší, opatrenia sa od 15. októbra sprísnili.

Nazdravie? Až po testovaní

Čo by bola slovenská svadba bez pohárika. "Na zdravie," to znie poväčšine zo všetkých strán od začiatku do konca oslavy lásky. Po novom, v čase pandémie, však uvítací "panák" podľa všetkého môže vystriedať aj niečo menej vábivá činnosť. Testovanie svadobčanov. Práve negatívny test je totiž pomyselnou vstupenkou k tomu, aby si novomanželia povedali svoje áno pred desiatkami hostí. Niektorí sa tohto sna nevedia vzdať. Povedali si, radšej žiadna, než malá svadba.

Zdroj: Getty Images

Svetielko nádeje pre tých, ktorí chcú veselicu vo veľkom, prišlo 15. októbra, kedy Úrad verejného zdravotníctva informoval o tom, že "výnimku zo zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v čase začiatku podujatia negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19." Nesmie byť ale starší ako 12 hodín.

Takéto hromadné podujatia navyše musia byť ohlásené na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred začiatkom, pričom treba uviesť presný čas a miesto jeho konania. Pri splnení týchto podmienok možno na podujatí podávať jedlá a nápoje. Poviete si, kto toto všetko zariadi? A práve to otvorilo dvere pohotovým podnikateľom.

Otestujeme, vybavíme, zariadime

Svadobná agentúra Weddinx sa vzhľadom na situáciu rozhodla organizovať takzvané bezpečné svadby. Otestujeme, vybavíme, zariadime - znie ich heslo. "Aj v tomto období si môžete užiť svoj svadobný deň. V Bratislavskom alebo Trnavskom kraji, bez stresov, bez vybavovačiek, aj bez priveľkého navýšenia rozpočtu. Vybavíme všetko, čo musí mať bezpečná svadba podľa aktuálnych nariadení. Aj testy všetkých svadobčanov s výsledkami do pol hodinky," sľubujú na svojom webe. Rovnica je jasná. Čím viac príde hostí, tým menej zaplatíte za testy.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rick Bowmer

Za realizáciou tohto počinu na Slovensku stojí tím na čele s Martinom Královičom. Idea vznikla po tom, ako sa dozvedeli o nariadeniach ÚVZ. Nápad konzultovali aj s odborníkmi. Najbližšia svadba, na ktorej sa má zúčastniť okolo 40 hostí, sa uskutoční už 24. októbra. Podľa Královiča by sa dala zorganizovať aj svadba so sto hosťami. Sám ale uviedol, že v takom prípade je už otázne, či sa dá ustrážiť, že hostia dodržiavajú všetky opatrenia.

Aj napriek testovaniu sa totiž rúšok nezbavíte. Výnimkou sú ženích a nevesta počas fotografovania či čas, kedy hostia jedia a pijú. "Všetci, a tým myslím úplne všetci, ktorí budú v miestnosti, vrátane kapely či upratovačky, ak by tam bola, musia mať negatívne výsledky testov, keďže sú počas svadby v kontakte," povedal Královič.

Agentúra hostí podrobí antigénovým testom. Vzorka sa odoberá výterom z nosohltana, podobne ako v prípade PCR testov, ktoré sú považované za spoľahlivejšie. Prečo teda nesiahli po nich? "Problém s PCR testami je, že stále platí pravidlo, že medzi výsledkom testu a začiatkom podujatia nemôže uplynúť viac ako 12 hodín. Pri PCR testoch, vzhľadom na to, že to robí zopár laboratórií na Slovensku, neviete garantovať, kedy sa dostanete k výsledkom. Pri antigénových máte výsledky rádovo do 15 až 20 minút," objasnil Královič.

Ten sám priznal, že agentúra netvrdí, že antigénové testy musia garantovane odhaliť, že na svadbu prišiel niekto nakazený. "Je ale veľká šanca, že test zachytí človeka v čase, keď pre svoje okolie predstavuje najväčší "náklad" vírusu. Práve preto sa test vykonáva krátko pred podujatím. Ak by sa robil tri dni predtým, nemá výpovednú hodnotu," poznamenal s tým, že hosťom stále odporúčajú dodržiavať pravidlá ROR - teda ruky, odstup, rúško. Zároveň tiež odporúčajú, aby sa nezúčastnili seniori či tehotné ženy.

Ak niekto podľa Kráľoviča, ktorý sa venuje prioritne bezpečnosti podujatí, tvrdí, že niečo bude fungovať na sto percent, buď nevie, o čom hovorí, alebo klame. "Nenahovárame si, že keď sú všetci otestovaní, je všetko okej. Nefunguje to tak, nemyslíme si to, nehovoríme to ani svadobčanom. Stále musia byť zodpovední. To, čo robíme, je znižovanie pravdepodobnosti, že dôjde k nákaze," podotkol Královič so slovami, že tým, čo agentúra robí, pridávajú ľuďom možnosti, ako ich vysnený deň zorganizovať bezpečnejšie.

Martin Královič sa dlhoročne venuje téme bezpečnosti a crowd managementu. Po novom bude pôsobiť po boku primátora Bratislavy Matúša Valla ako poradca pre bezpečnosť. Zdroj: Facebook/Martin Královič

Po tom, ako Kráľovič zdieľal nápad na sociálnej sieti, sa našli aj kritické reakcie a upozornenia na to, že napriek všetkému hostia veľakrát putujú na svadbu z rôznych kútov Slovenska, čím aj tak vzniká riziko nákazy a šírenia koronavírusu. Kráľovič však zdôraznil, že neodporúča a považuje za nezodpovedné, aby sa rodina stretla už pár hodín či dokonca dní pred svadbou. Práve naopak. Mali by podľa neho doraziť na dané miesto, otestovať sa, počkať na výsledky a až potom si užiť svadbu a spoločnosť blízkych.

A čo v prípade, že sa ukáže, že je niekto infikovaný? Interné pravidlo agentúry hovorí o tom, že najbližšie okolie daného človeka, napríklad jeho spoločnosť v aute, ktorým prišiel, otestujú priamo na mieste ešte raz. "V prípade negativity testu môžeme len odporučiť, aby aj tak nešli na obrad či do sály a nezúčastnili sa. No rozhodnutie je na nich, keďže test je negatívny," vysvetlil Královič. Postup v prípade pozitívne testovanej osoby je rovnaký, ako v iných prípadoch. Putuje do izolácie a kontaktuje svojho lekára.

Čo na to virológ?

Virológ Fedor Čiampor v súvislosti s organizáciou bezpečných svadieb uviedol, že vírusová infekcia nepozná žiadne výnimky a nič teda nie je absolútne bezpečné. Ak sa podľa neho podarí udržať poriadok a dodržať základné protiepidemické opatrenia, čo je náročnejšie so zvyšujúcou sa hladinou alkoholu v krvi, riziko je menšie, ale nie je vylúčené.

Zdroj: Getty Images

"Ja si myslím, že je to tak na hrane. Je to skôr ekonomicky vynútené, než epidemicky. Za normálnych okolností, keď je takáto situácia a takéto množstvo nakazených, a ešte k tomu všetkému sa v populácii pohybuje veľa ľudí, ktorí sú nakazení a nevedia o tom, keďže neboli otestovaní, je tu stále prítomné riziko. Ak sa ale dodržia všetky podmienky, tak je možné, že sa im to podarí. Ukáže to prvá svadba. Po nej sa uvidí, či to bolo správne alebo nie," dodal.

Odborník v aktuálnej situácii odporúča malé a skromné svadby, na ktorých sa okrem dvojice zúčastnia svedkovia a najbližšia rodina. "Do desať až 12 ľudí je to únosné a dá sa to ustrážiť, no nie je to ekonomicky výhodné. Toto je ale najlepšia možnosť, ak sa už dvojica chce zobrať, urobiť to v kruhu najbližšej rodiny a bez veľkej hostiny. Jeden obed a hotovo," opísal Čiampor.

Virológ si je vedomý, že napríklad na dedinách, kde sú ľudia zvyknutí na veľkú veselicu, malá svadba nie je svadba. "Bohužiaľ, situácia je taká, že si nemôžeme dovoliť excesy," uzavrel.

Prísne opatrenia

Od 15. októbra platné nariadenia hovoria napríklad o tom, že pri vstupe a počas pobytu v kostole musíte mať rúško, vydezinfikované ruky, medzi osobami musí byť dodržaná vzdialenosť dva metre... To sa samozrejme netýka nevesty a ženícha. Rozšírené znenie hygienických opatrení nájdete na tomto mieste.