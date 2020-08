VIDEO Politik sexoval so sekretárkou, no zabudol vypnúť kameru: Jeho kolegovia sa pozerali cez Zoom!

FATIMA DOS - Vládny zamestnanec z Filipín a jeho kolegyňa spestrili video konferenciu obecnej rady vo Fatima Dos o poriadne pikantný zážitok. Rozhodli sa totiž uspokojiť svoje sexuálne túžby práve počas zasadania regionálnych politikov, no zabudli pri tom vypnúť kameru. Incident už riešia ich nadriadení, ktorí plánujú postupovať veľmi nekompromisne.

Poriadnemu škandálu momentálne čelí člen obecnej rady vo filipínskej provincii Cavite. Jesus Estil mal videorozhovor s kolegami cez Zoom, keď ho v jednej chvíli vyrušila zamestnankyňa úradu. Bez váhania sa premiestnil do inej časti jeho pracovne, stiahol si nohavice a mal s ňou sex. Podľa pohybov jeho rúk sa dá usúdiť, že sa síce pokúsil kameru vypnúť, ale túžba po žene ho opantala natoľko, že to neurobil poriadne. Pred očami jeho kolegov a nadriadených sa tak začalo odvíjať niekoľkominútové pikantné divadlo.

Upozorňujeme, že nasledujúce zábery nie sú vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov.

Zdroj: profimedia.sk

Keď bolo po všetkom, politik si vytiahol nohavice nahor a vrátil sa k diskusii bez toho, aby čo i len tušil, že sa na neho pri súloži pozeralo niekoľko párov cudzích očí. Užívatelia sa zhodli v tom, že Estil musel mať s pracovníčkou pomer už dlhšie, pretože tá si po príchode do jeho kancelárie okamžite stiahla nohavičky a presne vedela, čo bude nasledovať. Údajne ide o sekretárku a účtovníčku úradu miestnej samosprávy.

Zdroj: profimedia.sk

Po zverejnení videa obyvatelia obce podali žiadosť, v ktorej apelujú na to, aby bol regionálny politik zbavený funkcie za zneužitie úradnej moci. Indonézske ministerstvo vnútra a zástupcovia miestnej samosprávy uviedli, že Jesus príde o svoje miesto čo najskôr. "Použijeme všetky dostupné prostriedky na to, aby sme ho potrestali. Dotknutý zamestnanec síce požiadal o odpustenie, ale v tomto prípade je to neprípustné," uviedol šéf združenia obcí Richard Geronimo.