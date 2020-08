Desivá predpoveď vedcov pre strednú Európu: Túto POHROMU možno očakávať v nasledujúcich desaťročiach

PRAHA - Pri výraznom zvýšení produkcie skleníkových plynov sa môžu ku koncu 21. storočia závažné dvojročné suchá vyskytovať v strednej Európe až sedemkrát častejšie. Ak by sa podarilo nárast emisií zastaviť, klesol by oproti tomu počet očakávaných suchých období až o 90 percent. Etapy sucha z rokov 2018 a 2019 boli závažnejšie než veľké sucho v polovici 20. storočia. Vyplýva to z výskumu vedcov z Českej poľnohospodárskej univerzity v Praha (ČZU) a Helmholtzovho strediska pre výskum životného prostredia v Lipsku.

Vedci pre výskum podôb sucha využili dáta z rokov 1766 až 2019. Podľa spoluautora Martina Hanela, ktorý pôsobí na Fakulte životného prostredia ČZU, je štúdia prínosná aj v tom, že sa zaoberá práve dvojročným obdobím sucha. Vedec uviedol, že väčšina hodnotení sa sústredí na jednotlivé roky, pričom napríklad roky 2003, 2015 či 2018 síce vyzerajú extrémne, no úplne sa nevymykajú zo suchých rokov v 20. a 40. rokoch minulého storočia. "Akonáhle sa ale vezmú do úvahy viacročné suchá, tam je jasne vidieť, že dva roky po sebe takéto veľké sucho nikdy v minulosti nebolo," poznamenal.

Zdroj: Getty Images

Podľa Hanela boli roky 2018 a 2019 extrémnejšie aj v porovnaní so závažným suchom z rokov 1949 až 1950, ktoré zasiahlo len tretinové územie. U etáp dlhších než dva roky je potom rozdiel ešte markantnejší. "Napríklad keď si vezmeme päťročné obdobie, tak nikdy v minulosti vlastne pozorovať nešlo. Tým pádom nejaký vzťah ku klimatickej zmene je vcelku jasný. Aj z tohto dôvodu sme sa potom pozerali do klimatických modelov," vysvetlil.

Zdroj: Getty Images

Práve výstupy globálnych cirkulačných modelov simulujúcich zmenu klímy vedci využili na vyčíslenie toho, ako sa v nasledujúcich desaťročiach môže početnosť dvojročných súch vyvíjať a aký vplyv na to môžu mať emisie skleníkových plynov. Rozdiely medzi početnosťou sucha a jeho rozsahom pri rôznych emisných scenároch boli pre výskumníkov dosť prekvapivé. Pri veľkom náraste emisií možno podľa odborníkov očakávať až sedemnásobné zvýšenie počtu dvojročných súch. Hanel spresnil, že by tak mohlo byť suchom zasiahnutých až o 40 miliónov hektárov poľnohospodárskej pôdy viac. Pri miernom náraste by sa očakávaný počet týchto súch znížil takmer o polovicu. Ak sa však podarí nárast koncentrácií skleníkových plynov úplne zastaviť, modely predpokladajú zníženie očakávanej frekvencie až o 90 percent. Hanel upozornil na to, že tieto modely síce nie sú dokonalé, je to ale najlepší nástroj, ktorý je v súčasnosti k dispozícii. Zavedenie opatrení, ktoré vedú k výraznému zníženiu emisií, sa tak podľa vedcov javí ako účinný nástroj pre zníženie výskytu dlhotrvajúcich súch. Štúdiu publikoval časopis Scientific Reports.