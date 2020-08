FOTO lekárky, ktorá zachraňuje život mladíkovi, sa stala hitom: Kvôli tomu, čo mala na sebe!

Candice Myhreová svojím príspevkom na sociálnej sieti zareagovala na nedávnu štúdiu, ktorá rozhnevala zdravotníkov a rozpútala kampaň #MedBikini. Jej autori totiž tvrdia, že zdravotnícki pracovníci v plavkách alebo v inom nevhodnom oblečení sa správajú neprofesionálne. Voči štúdii sa okrem iných ohradila aj Candice a zverejnila zábery zo záchrannej akcie, počas ktorej podala prvú pomoc surfistovi po tom, ako ho zranila loď. Obviazala mu ranu svojím odevom, stabilizovala jeho končatinu a dotiahla ho až na pláž, odkiaľ ho do nemocnice odviezol vrtuľník. Vysvetlila aj to, že fotografie vznikli pri nakrúcaní programu Untold Stories of ER, v ktorom bola zdokumentovaná jej osobná skúsenosť.

"Je úplne jedno, či majú lekári, lekárky, zdravotné sestry a všetci zdravotnícki pracovníci na sebe bikiny, šaty alebo uniformy. Dôležité je, že dokážu zasiahnuť a poskytnúť prvú pomoc. Vo voľnom čase môžeme mať na sebe, čo chceme a napriek tomu dokážeme zachraňovať životy," okomentovala Candice svoj príspevok na Instagrame.

V článku zverejnenom v odbornom časopise Journal of Vascular Surgery jeho autori uvádzajú, koľko cievnych chirurgov poukazuje na neprimerané správanie svojich kolegov, ale hovorí sa v ňom iba o ženách a nie o mužoch. Myhreová podotkla, že jej otec bol kardiovaskulárny a hrudný chirurg a túto štúdiu by neschválil, najmä preto, že mal rád prácu v záhrade a plavky. Candice ďalej vyzýva všetky ženy v zdravotníctve, aby zverejnili fotografie vo svojich obľúbených bikinách alebo halooweenskych kostýmoch a pridali sa k iniciatíve #medbikini. "Ľudia, máme rok 2020. Sexizmus je zrušený," dodala. V komentároch ju označili užívatelia za "superhrdinku v bikinách" a poďakovali jej za to, že poukázalana na tento absurdný problém.