Muž nastražil v prírode FOTOpascu: Ani vo sne nečakal, čo a koho všetko na nej zachytí

Fotky a videá Jeffa Wirtha zo štátu Washington zachytené vo voľnej prírode slúžia najmä jej ochranárom. Užívatelia zas týmto spôsobom získavajú jedinečnú príležitosť nahliadnuť do prirodzeného prostredia divo žijúcich zvierat. Jeffa nedávno upútal spadnutý strom v blízkosti jeho domu, kde si nažíva rodinka bobrov. Zistil totiž, že sa po ňom presúva aj rys. Rozhodol sa preto, že nainštaluje na toto miesto fotoaparát. Po prezretí záberov však zistil, že okrem rysa odfotil aj medvedíka čistotného, lasice a niekoľko druhov vtákov. Okrem toho ho čakal prekvapivý bonus v podobe návštevníka, s ktorým vôbec nepočítal.

Thankful to this unknown man for striking a pose and for not messing with my camera set up after he stumbled upon it. Also added, a bobcat using the log just a couple weeks prior. #cameratrap #trailcam #photobomb pic.twitter.com/p4XJ9wSVdI