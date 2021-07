Dievča ucítilo chvenie na nohe: Obrovský krik po tom, čo si stiahlo ponožku... z VIDEA sa robí ľuďom zle!

Zoe zdokumentovala vo svojom TikTok videu zábery svojej krvavej nohy, do ktorej sa jej zahryzla pijavica. O tom, že sa jej pod ponožkou skrýva krvilačný votrelec vraj vôbec nevedela až do chvíle, kým nepocítila v dolnej časti nohy mierne chvenie. Pohľad, ktorý sa jej naskytol keď nadvihla nohavicu a odkryla ponožku, ju vydesil a začala jačať.

Zdroj: TikTok/@zoenesquik

Nacicanú tučnučkú pijavicu odhodila preč, neskôr však prekonala odpor a uchopila ju do papierovej vreckovky. Svojím príspevkom vystrašila množstvo užívateľov sociálnej siete, ktorí podľa Daily Star opisujú vo svojich komentároch najmä zdesenie.

Jeden z nich uviedol, „že z niečoho podobného by sa už nedal psychicky dohromady,“ ďalší vyjadril ľútosť nad tým, že Zoe niečo také postretlo a iný si myslí, že by „zo všetkého zrejme omdlel". Mnohí užívatelia sa dokonca zhodli, že toto video ovplyvnilo ich rozhodnutie a nechcú žiť v Austrálii so všetkými nebezpečnými plazmi.