Chystáte sa na dovolenku do zahraničia? Tipy, ako zvládnuť problémy, ktoré na vás číhajú

BRATISLAVA - Množstvo Slovákov sa počas pobytu v zahraničí dostane do nečakaných problémov. Aj také nepríjemnosti, ako sú krádež peňaženky, strata dokladov či zablokovaná platobná karta sa dajú efektívne a rýchlo vyriešiť. Prinášame vám pár tipov, ako na to.

V dobe opatrení spôsobených koronavírusom, keď boli ešte zatvorené hotely a výrazne obmedzené cestovanie, mnohí ani nedúfali, že sa tento rok dostanú na dovolenku do zahraničia. Napriek obmedzeniam sa letné dovolenkové destinácie pre turistov otvorili a ubytovacie zariadenia by mali byť pripravené dodržiavať prísne hygienické predpisy, na ktoré si už ľudia postupne zvykli. Okrem zdravotných rizík však nesmieme zabúdať ani na obvyklé problémy, ktoré na dovolenkárov číhajú každoročne.

Keď prídete o peňaženku, treba konať čo najrýchlejšie

Krádež alebo strata peňaženky za hranicami Slovenska vie poriadne rozhodiť aj ostrieľaného cestovateľa. Prísť o hotovosť, platobné karty a doklady je síce mimoriadne nepríjemná záležitosť, no aj s ňou sa dá vysporiadať. "Veľmi dôležité je urýchlene kontaktovať svoju banku so žiadosťou o okamžitú blokáciu karty. Postup je taký, že buď zavoláte na zákaznícku linku vašej finančnej inštitúcie, alebo to vyriešite cez internet banking v prípade, že máte k nemu prístup. Prvoradým pravidlom je každopádne konať čím skôr, hneď, ako to zistíte, aby vašu kartu niekto nezneužil. Dobrou radou pre takéto prípady je, že pred cestou na dovolenku si do mobilu uložíte číslo na klientske centrum a máte ho tak hneď poruke. Po návrate domov vám potom vydajú novú platobnú kartu," radí Miroslav Zborovský, zákaznícky ombudsman spoločnosti Home Credit.

Čo sa týka dokladov, ich krádež alebo stratu treba urýchlene nahlásiť na najbližšej policajnej stanici. Na veľvyslanectve v danom štáte by vám mali vydať náhradný doklad - cestovný preukaz. S chýbajúcimi peniazmi vám potom na požiadanie dokážu pomôcť príbuzní alebo priatelia na Slovensku. Tí vám môžu poslať potrebný obnos cez špeciálnu službu na dohodnutú adresu, alebo vám priamym bankovým prevodom môžu vložiť peniaze v banke na Slovensku. Tie si následne vyberiete v pobočke, kde sa momentálne nachádzate.

Pozor aj na cestách, to, čo platí u nás, inde nemusí

Ak sa chystáte na dovolenku autom, určite je vhodné preštudovať si konkrétne špecifikácie v pravidlách cestnej premávky, vrátene tých štátov, cez ktoré budete len prechádzať. Veľmi ľahko sa totiž môže stať, že dostanete pokutu vo výške aj niekoľko stoviek eur bez toho, aby ste si boli vedomý toho, že ste spáchali nejaký priestupok. Pozor aj na alkohol za volantom. V niektorých prímorských krajinách tolerujú do pol promile, no pri prechode hranicami na územie štátu s nulovou toleranciou sa môžete dostať do vážnych problémov. Komplikácie môžu nastať aj pri kontrole povinnej výbavy vozidla, ktorá má v niektorých štátoch svoje špecifiká.