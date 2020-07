HOROR v bazéne! Pár sekúnd nepozornosti a dievčatko už nikdy nebude také, ako predtým

CHICAGO - Paula Kozuchová prežila niečo, o čom matky mávajú len nočné mory. Jej vtedy štvorročná dcérka Gabby si užívala pekný slnečný deň spolu s otcom a so súrodencami. Po celý čas ju sledoval otec Tim. Na moment sa ale otočil chrbtom a vtedy sa začal boj o Gabbyn o holý život. Už nikdy nebude taká, ako predtým.

Paula Kozuchová (30) zo Chicaga opísala moment, ktorý jej navždy zmenil život. Jej vtedy štvorročná dcérka Gabby si spolu s otcom, starším bratom Alexom a so sestrou Lilly užívala pekný slnečný deň. Keďže bol v záhrade veľký napustený bazén a Gabby nevedela plávať, Tim jej okolo pásu obliekol nafukovaciu pomôcku do vody.

Zdroj: Getty Images

Otec svoju dcérku neustále sledoval a dohliadal na to, aby sa nič nestalo. Keď sa ale obrátil chrbtom, Gabby skočila do bazéna, aby na otca urobila dojem. V tej chvíli sa okamžite začala potápať ku dnu. Život jej zachránila rýchla prvá pomoc, no utrpela vážne a trvalé poškodenie mozgu. Pod vodou bola 10 až 15 minút. Lekári povedali, že sa jej zdravotný stav sa nezlepší.

Aj napriek tragédii sa Paula neúnavne snaží zvyšovať povedomie ostatných rodičov o tom, aby nepoužívali nafukovacie pomôcky do vody. Namiesto toho radí, aby svoje deti naučili plávať a v neposlednom rade by sa rodičia mali naučiť základy prvej pomoci.

Zdroj: Getty Images

„Viem, že ľudia chodia na pláže, keď je vonku teplo a o to je moja rada dôležitejšia. Chcem, aby ostatní rodičia vedeli, že nafukovacie pomôcky do vody deťom dávajú iba falošný pocit bezpečia,“ uviedla Paula. Gabby si totiž myslela, že keď má okolo seba "ochranu", nemôže sa jej nič stať.

Po tragédii Gabby nie je schopná hovoriť, jesť a dokonca sa nedokáže ani hýbať. „Má záchvaty a nedokáže prehĺtať. Má ďaleko od malého dievčatka, ktorým bola predtým,“ poznamenala Paula. Previezli ju do nemocnice v Chicagu, kde zostala celé týždne v kóme. V nemocnici strávila 72 dní.

V súčasnosti je už doma, no potrebuje stálu starostlivosť. Za posledný rok podstúpila všetky druhy liečby vrátane chirurgického zákroku. „Dvakrát nám bolo povedané, že zomrie,“ spomenula Paula. Spoločne sa ale nevzdávali a Gabby nehodu prežila.