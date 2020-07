Majiteľ baru šokoval svojským opatrením proti koronavírusu: VIDEO Takto odrádza pijanov

LONDÝN - Príde muž k baru a zastaví ho elektrický plot. To nie je začiatok vtipu, ale netradičné koronavírusové opatrenie, ktorým sa neodbytných pijanov v čase pandémie rozhodol od nedodržiavania pravidiel odradiť majiteľ jedného podniku v Cornwalle.

Prevádzkovateľ krčmy Star Inn v dedine St. Just v najzápadnejšom výbežku južného Anglicka nainštaloval elektrický ohradník pred bar, aby sa ubezpečil, že zákazníci dodržiavajú odporúčané bezpečnostné opatrenia. „Keby som sem zavesil kus lana, nemyslím si, že by si to niekto všimol tak ako elektrický plot,“ vysvetlil majiteľ Jonny McFadden.

Krčmám a barom v Anglicku britská vláda povolila otvoriť 4. júna, zariadenia však musia dodržiavať určité pravidlá; okrem iného obmedziť kontakt zamestnancov a zákazníkov či dodržiavať bezpečné rozostupy. Podľa McFaddena takéto pravidlá znamenali pre krčmu veľkú kultúrnu zmenu.

„Prevádzkujem maličkú krčmu. Všetci si zvykli sedieť pri bare, opierať sa o bar. Teraz to už nemôžu robiť. Veci sa zmenili,“ povedal.

Elektrický ohradník, ktorý je natiahnutý okolo masívneho dreveného pultu, však nie je zapnutý - podľa McFadenna pre pijanov platí rovnaká logika ako na okolitých statkoch.

„Keď je na plote varovná ceduľa a vy ste na to upozornení, tak je to úplne legálne. A potom je tu faktor strachu - funguje to,“ hovorí McFadden. „Ľudia sú ako ovce. Ovce sa držia stranou, ľudia sa držia bokom,“ dodal.