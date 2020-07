Šokujúce ZÁBERY z najväčšieho letiska v Anglicku: To je vtip? Pohoršuje sa cestujúci

Zábery z 19. júla zobrazujú dlhé rady cestujúcich, ktorí tlačia batožinové vozíky, pričom do seba doslova narážajú. Cestujúci, ktorý zaznamenal scénu na rušnom termináli na letisku Heathrow, to označil za "chaos". „Myslím si, že je to len vtip, nie?“ počuť cestujúceho vo videu.

Hoci sa zdá, že všetci cestujúci nosia rúška v súlade s vládnymi predpismi, zamestnanci letiska na žiadnu bezpečnosť nedbajú. „V termináli dva nie je žiadna možnosť odstupu. Sú tu dlhé fronty, v ktorých ľudia doslova narážajú jeden do druhého, nie je tu žiadny systém ani zamestnanci, ktorí by to korigovali,“ zdôveril sa autor videa.

Three weeks on the road seeing all the brilliant efforts #F1 did to stay safe. Then arrive home to this. @HeathrowAirport looks like it has made zero effort for social distancing. What a disgrace. pic.twitter.com/UBSQcmxdMQ