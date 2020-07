Jediná FOTO z lietadla vysvetľuje, prečo USA prehráva bitku s KORONAVÍRUSOM

Jessica Hazeltineová letela z Clevelandu do Nashvillu, keď ju jej 11-ročná dcéra upozornila na pána sediaceho neďaleko nich. Spal so slúchadlami v ušiach, pričom rúško nemal na nose a ústach, ale na očiach. "Nebola som na Twitteri, páni, dlhých jedenásť rokov, ale túto fotografiu som spravila počas letu do Nashvillu v piatok. Áno, tento muž používa na zakrytie očí rúško. Áno, to rúško mal takto nasadané od štartu lietadla až po pristátie," napísala Jessica na sociálnej sieti.

Haven't been on Twitter for, wow, 11 years, but this was a photo I took on my flight from Cleveland to Nashville on Allegiant Airlines on Friday. Yes, this man used a surgical mask to cover his eyes. Yes, he wore the mask like this from departure to arrival. (1/2) pic.twitter.com/QufS3kLWKu