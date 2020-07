Družička má poriadne nervy: Sestra ju nechce na vlastnej svadbe, za všetko môžu jej prsia

Britskú tínedžerku požiadala sestra, aby jej išla za družičku na svadbe, ktorá sa bude konať o niekoľko mesiacov. Dievčina bola nadšená, ešte nikdy totiž na žiadnej svadbe nebola. Sestra ju nedávno zobrala do obchodu so šatami pre družičky a vybrala jej bledočervené šaty s volánmi v hornej časti. Tínedžerke sa veľmi páčili, no keď vyšla zo skúšobnej kabínky, aby sa v nich ukázala, sestrina reakcia ju šokovala. "Pozrela sa na mňa a úplne zamrzla. Zavolala si ma do inej miestnosti a tam mi povedala, že "moje prsia vyzerajú v tých šatách priam obrovské"," posťažovala sa.

Zdroj: Getty Images

Tínedžerka teda navrhla, že ak je to problém, môže si pokojne vybrať iné šaty. No na to jej sestra zahlásila, že to nie je to, čo mala na mysli. "Páčia sa mi tie šaty, ale nie na tebe. Vyzeráš v nich jednoducho príliš dobre. Nechcem, aby sa pozornosť na mojej svadbe pútal niekto iný okrem mňa a môjho manžela. Prepáč, ale nemôžeš byť mojou družičkou."

Zdroj: Getty Images

Mladšiu sestru toto rozhodnutie poriadne nahnevalo a nielen ju; ostatné ružičky sa postavili na jej stranu a neveste odkázali, že keď sa svojej sestre neospravedlní a nepozve ju opäť na svadbu, neprídu na ňu ani ony. Nevesta sestre následne vynadala, že jej pokazila svadbu. Tá sa následne obrátila na Reddit, kde sa pýta užívateľov, či má právo sa hnevať na sestru za to, že ju nechce za družičku. "Tvoja sestra je poriadna fúria, keď si myslí, že štrnásťročné dievča ukradne pozornosť z jej vlastnej svadby," napísala jedna žena. "To si vážne myslí, že hostia sa nechajú rozptýliť prsiami štrnásťročnej?" pridala sa druhá. Iný užívateľ sa zas spýtal, či nevesta očakáva, že všetci na jej svadbe budú vyzerať horšie ako ona.