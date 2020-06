Ohromujúci objav neďaleko Stonehenge: Posvätné miesto vydalo ďalšie tajomstvo

Ako sa zdá, jedno z najznámejších a najprebádanejších neolitických nálezísk Durrington Walls, ktoré je vzdialené približne tri kilometre od Stonehenge, má stále svoje tajomstvá. Potvrdil to objav archeológov z Univerzity St Andrews, ktorí pracujú v oblasti v rámci projektu Stonehenge Hidden Landscape Project. V pondelok totiž objavili obrovské praveké šachty. Do Durringtonu boli okamžite privolaní ich univerzitní kolegovia z Birminghamu, Warwicku, Walesu, Manchesteru a Glasgowu. Počas terénneho prieskumu zistili, že ide o štruktúry s priemerom viac ako desať metrov siahajúce do hĺbky päť metrov. Vybudované sú do kruhu s priemerom asi dva kilometre, ktorý obklopuje celé neolitické nálezisko. Odborníci sa preto domnievajú, že šachty tvorili hranicu chrániacu posvätné miesta. Vybudované boli pred viac ako 4500 rokmi, čiže v tom istom období ako Durrington Walls.

Zdroj: Youtube/University of Bradford

"Opäť sa potvrdilo, že multidisciplinárne úsilie v kombinácii s diaľkovým prieskumom a precíznym vzorkovaním nám umožňuje nahliadnuť do minulosti a poskytuje pohľad do oveľa zložitejšej spoločnosti, ako sme predpokladali," uviedol člen výskumného tímu Richard Bates. Archeológov okrem veľkosti stavby prekvapila aj precíznosť práce, ktorá naznačuje, že stavitelia boli zdatní v matematike. "Jasne prepracované postupy dokazujú, že naši predkovia žili ovplyvnení prírodnými javmi do takej miery, že je to pre nás nepochopiteľné a zároveň neporovnateľné so životom, ktorý žijeme dnes," dodal Bates.

Zdroj: Getty Images

Podľa jeho kolegu Tima Kinnairda sedimenty obsahujú bohatý a fascinujúci archív doteraz neznámych environmentálnych informácií a vďaka luminiscencii môžeme teraz písať podrobné príbehy z oblasti Stonehenge za posledných 4000 rokov. Archeológ Nick Snashall označil šachty za ohromujúci objav. Podľa neho celá lokalita a jej história je kľúčom k odomknutiu príbehu o živote a viere predkov. "Tím spojil špičkovú archeologickú prácu v teréne s overenou staromódnou detektívnou prácou, aby odhalil tento mimoriadny objav a napísal novú kapitolu do príbehu tejto lokality," poznamenal Snashall na margo medzinárodného projektu Stonehenge Hidden Landscape Project, ktorého cieľom je vytvoriť digitálne modely oblasti Stonehenge a priblížiť tak súčasnej generácii jeho pôvodnú podobu.