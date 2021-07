VIDEO Záhada máta ľudí už stáročia: Vedec má možno na dosah odhalenie tajomstva Stonehenge!

Celé stáročia sa historici a archeológovia zaoberajú hľadaním odpovede na otázku, ako sa kamene, z ktorých je postavený Stonehenge, dostali na toto miesto. Pochádzajú totiž z horského pásma Preseli Hills vo Walese vzdialeného 290 kilometrov. Niektorí uvádzajú, že do Salisbury Plain boli transportované kravami. Egyptológ Steven Tasker (66) z Llanrhaeadr však prišiel iba nedávno s ďalšou pozoruhodnou teóriou, ktorá mu napadla ešte počas expedície v Káhire v roku 2004, kde „pátral“ po technológii budovania pyramíd. Upútali ho totiž predmety pripomínali tégliky na očný make-up. Pokojne však mohlo ísť aj o kamenné valčeky, vďaka ktorým bolo možné prepravovať rôzne veľké predmety a Steven sa domnieva, že by mohli byť súčasťou zložitého stroja.

„Priviazal som vahadlá pod dosku z dreva, aby som vyskúšal, ako by sa dali použiť,“ uvádza podľa BBC egyptológ. Vo svojom videu demonštruje, ako zostavil prehistorický stroj a ukazuje ako on sám dokáže s jeho pomocou premiestniť náklad ťažký tri tony. Z toho usudzuje, že gigantické ťažké kamene či sochy dokázalo takýmto spôsobom bez problémov prepraviť zopár chlapov. Napriek tomu, že bol egyptológ presvedčený o svojej teórii, svoj „prototyp“ schovával až do roku 2018, kým sa nestretol s kurátorom jednej z najväčších egyptských zbierok v Manchesterskom múzeu Dr. Campbellom Priceom. Doktora teória zaujala a pozval Stevena na prednášku, čo ho povzbudilo k ďalšiemu výskumu.

Keď neskôr náhodou listoval v kópii Starého zákona, našiel pasáž, ktorá mu pomohla vytvoriť si jasnejšiu predstavu o tom, ako stroj vyzeral. V jednej kapitole prorok zvaný Ezechiel opisuje „videnie Boha, ktorý sa prenáša na cherubínoch so štyrmi krídlami a chodidlami tvarovanými ako podrážka". Ľudia v roku 900 pred Kristom síce uctievali modly, ale vedou sa príliš nezaoberali. Tasker si uvedomil, že nejako takto opisovali stroj, ktorý sa vzpiera gravitácii. „Štyri krídla sú drevené dosky pohybujúce sa po oboch stranách a chodidlá sú podložky zadržiavajúce ťažisko bremena. Vyvoláva to dojem, že stroj popiera gravitáciu, ale ide o očný klam,“ vysvetľuje.

Kde všetko vzniklo?

V starovekom Egypte boli prepravené sochy s hmotnosťou 1 200 ton, čo Stevena presvedčilo, že stroj vznikol práve tam. Pri objasňovaní záhady stroja spomína aj kamenný kruh v Stenness na škótskom súostroví Orkneje. Jeho kamene sú vysoké 6 metrov, pochádzajú z roku 3 200 pred Kristom a 400 rokov pred érou pyramíd. Egyptológ Laird Scranton našiel v minulosti na tomto súostroví DNA živočíšnych a rastlinných druhov, čo ho viedlo k domnienke, že skupina egyptských duchovných cestovala po severnej oblasti dnešného Škótska a ďalších častiach sveta a zakladala centrá vzdelávania. Domácich obyvateľov učili o ročných obdobiach, farmárčení a poľnohospodárstve a teda aj o hodinách tvorených z kamenných kruhov. „Stonehenge a ostatné kamenné kruhy sú v podstate slnečné hodiny. Pochádzajú zo spoločnosti založenej na lovcoch a poľnohospodárstve a chove zvierat.“

Ako vznikol Stonehenge?

Steven je presvedčený, že veľké kamene boli presunuté po území celej Británie, na stavbu hodín, kalendárov a chrámov, pričom Stonehenge je jedným z najvýznamnejších miest. Odhaduje, že stroj bol schopný prekonať zhruba 2,5 km denne, čo znamená, že z horského pásma Preseli mohli byť skaly presunuté v priebehu mesiacov. Jav, ktorý Stonehenge odlišuje od podobných stavieb, je kruh okolo neho, ktorý je tvorený 56 kriedovými priehlbinami známymi ako Aubreyove diery. Steven je presvedčený, že by to mohla byť obria schéma dosky v strede stroja.

Čo hovoria odborníci?

„Často ma oslovujú ľudia, ktorí majú svoje vlastné predstavy o tom, prečo a ako boli postavené veľké prehistorické stavby,“ uvádza inžinier Shaun Whitehead, ktorý sa zaoberal výskumom Chufuovej pyramídy. „Dávam pozor, aby som niektoré z nich bezdôvodne neodmietol, ale väčšina sa dá preukázať ako nerealizovateľná alebo nepraktická. Stevenova teória však prezentuje veľmi kreatívnu a praktickú inžiniersku myseľ.“ Aj keď povedal, že nikto nedokáže s istotou povedať ako to bolo, podľa neho je variant tohto egyptológa „rovnako dobrý ako každý iný a lepší ako väčšina.“