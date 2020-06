Jeden z najväčších masakrov v Československu: Stovky mŕtvych, brutálna poprava piatich chlapcov

Udalosti v Postoloprtech sa prvýkrát vyšetrovali už v roku 1947, kedy sa tiež exhumovali hromadné hroby. Vinníci ale neboli označení a záverečná správa zostala tajná. Po roku 1948 sa o masakre štyridsať rokov mlčalo, zmenilo sa to až v 90. rokoch. V roku 1997 sa prípadom začala zaoberať polícia, vinníkov ale nenašla. Akurát skonštatovala, že je nepochybné, že k hromadným popravám došlo.

Až v roku 2009 správa žateckých kriminalistov potvrdila, že streľbu v Postoloprtech riadili českí príslušníci armády a polície. Rozkaz na zastrelenie vraj vydal štábny kapitán Vojtech Černý, páchateľom ďalších vrážd mal byť policajný veliteľ z Postoloprt Bohuslav Marek. Obaja však už zomreli a nemohli tak byť za svoje činy potrestaní. Stále sa nie je vyvrátené podozrenie, že masaker sa konal s tichým súhlasom vojenskej tajnej služby, ktorú už vtedy ovládali komunisti.

Zdroj: YouTube

Ako vôbec došlo k masakru? Československá armáda dorazila v polovici mája 1945 do oslobodených a predtým väčšinovo nemeckých Postoloprt s úlohou "vyčistiť oblasť" od Nemcov. V júni v miestnych kasárňach sústredila armáda nemeckých mužov vo veku od 13 do 65 rokov, ostatných (ženy, deti a starí ľudia) poslala do lágra v miestnej bažantnici, kde bol predtým výcvikový tábor Hitlerjugend. Podľa svedectva Mareka bolo v kasárňach popravených všetkých zhruba päťsto mužov, najmenej rovnaký počet potom údajne zastrelili v neďalekej levonickej bažantnici. Niekdajší policajný veliteľ pred vyšetrovacou komisiou v roku 1947 opísal spôsob vykonania exekúcií. Pri exhumácii v septembri 1947 bolo odkrytých deväť hromadných hrobov, v ktorých identifikovali 763 zavraždených, vrátane piatich žien, jedného dieťaťa a piatich chlapcov vo veku od 12 do 15 rokov. Najviac mŕtvych (452) bolo nájdených v levonickej bažantnici, ďalší boli zabití pri škole, v kasárňach, pri trati, vinici a pieskovni.

Zdroj: profimedia.sk

Zmienení piati chlapci sa údajne pokúsili z internačného tábora utiecť. Hliadka ich ale chytila a na príkaz Mareka zmlátila. Následne ich na rozkaz Černého demonštratívne pred zrakmi ostatných popravila. Černý to nikdy neoľutoval. "Nemci vykonali toľko zla, že im to nikdy nemôžeme odplatiť, aj keby som vykonával popravy každý deň. Keď nemecký národ dokázal popraviť 25 miliónov ľudí, je ťažké konať inak, ak chceme s nimi držať krok," vyhlásil pred vyšetrovateľmi.

Masová deportácia Nemcov z Československa prebiehala v rokoch 1945 až 1946, podľa odhadov bolo vysťahovaných až tri milióny ľudí. Z nich dve tretiny do americkej okupačnej zóny a do sovietskej. Vo vyľudnenom pohraničí krátko po tom zaniklo tritisíc obcí. Podľa komisie česko-nemeckých historikov z roku 1996 sa počet nemeckých obetí odsunu pohybuje medzi 20 000-30 000, násilnou smrťou zahynulo asi 15 000 ľudí.