Kráska zverejnila SELFIE z kúpeľne: Až keď ju zverejnila, si všimla, že jej priateľ akurát... no fuj!

Dvadsaťdvaročná Shannon si chcela urobiť peknú selfie v kúpeľňovom zrkadle. So záberom bola spokojná, preto ho zavesila na Twitter. Krátko nato si ale spolu so svojou kamarátkou všimla, že na fotke nie je len ona, ale aj zadok jej priateľa Henryho. Vyzeralo to, akoby práve dokončil veľkú potrebu a utieral sa. "Obidve sme sa na tom strašne začali smiať. Bolo mi jasné, že to musím hneď vymazať," uviedla dievčina.

As if I had this photo up on my insta for 37 minutes before noticing that my boyfriend is literally WIPING HIS ARSE in the mirror behind me, sound asf x pic.twitter.com/kHhUF5wvR6