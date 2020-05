Šialené VIDEO z poľskej zoo: Mladík sa pobil s medveďom, zviera z toho utrpelo šok!

Nemenovaný 28-ročný muž skončil v medveďom výbehu. Stalo sa to vo varšavskej zoologickej záhrade po tom, čo bola opäť otvorená. Celý incident je zachytený na videu, ktoré sa dostalo na internet. Zábery zachytávajú mladíka prechádzajúceho sa po výbehu, zatiaľ čo sa k nemu blíži medveď. Muž rýchlo pochopí, že proti nemu nemá veľké šance a rýchlo skočí do vody. Pokúša sa plávať preč od zvieraťa, no to ho neustále prenasleduje. Napokon sa aj samotná Sabrina ocitne vo vode. Dav ľudí sleduje, ako muž zápasí s medvedicou. V jednej chvíli dokonca vyskočí na jej chrbát. Napokon zmätené zviera odtlačí preč a to sa vyšplhá naspäť na pevninu.

Zdroj: Youtube/REBEL PL

Hovorkyňa zoo uviedla, že neukáznený zákazník mal veľké šťastie. Sabrina totiž v minulosti vystupovala v cirkuse a je na prítomnosť ľudí zvyknutá, no na svojom území nijakého votrelca nestrpí. "Sabrina, stará medvedica, ktorú napadol muž, neutrpela žiadne zranenia, z incidentu je však veľmi vystresovaná," informovala.

Zdroj: Youtube/REBEL PL

Ak by mladík skončil vo výbehu mladších medveďov, nevyviazol by tak ľahko. Z výbehu ho museli dostať preč hasiči. Polícia ho okamžite zatkla za krutosť páchanú na zvierati. Okrem toho dostal pokutu, pretože v čase incidentu na ústach nemal ochranné rúško. Previnilec je povinný odpracovať dvadsať hodín verejnoprospešných prác mesačne. Musel tiež sľúbiť, že sa vzdá alkoholu. Varšavská zoologická záhrada tento trest kvituje, pretože muž narušil psychickú pohodu medvedice.