Šialená oslava 30. narodenín: Mladík chcel pred kamarátmi zamachrovať... VIDEO desivých okamihov!

MOSKVA - Na oslavu 30. narodenín rozhodne nezabudne. Mladý Rus Dmitry Prigorodov sa rozhodol dať svojej oslave čerešničku na torte výskokom z okna rovno do bazéna. No namiesto čistého skoku do vody narazil do skleného zábradlia v okolí bazéna a zo zranení sa doteraz spamätáva.

Zlé sa stane rýchlo. Aj toto si pravdepodobne uvedomil 30-ročný Rus Dmitry Prigorodov, ktorý sa pri minulotýždňovej oslave svojich okrúhlych narodenín prerátal a jeho kaskadérsky kúsok ho mohol stáť život. Mladý bankár sa totiž rozhodol vyskočiť z nízkeho okna smerujúceho do miestnosti s bazénom mysliac si, že dopadne priamo do vody. Jeho skok však nebol dostatočne dlhý a hrozivo narazil najskôr na kovovo-sklenenú bariéru obklopujúcu bazén a až potom do vody. Okamihy skoku zaznamenali jeho kamaráti na videu.

Ako podľa portálu Daily Mail uviedol Dimitry, na jeho narodeniny prenajal chatu, aby ich spolu s priateľmi oslávil. „Oslavovali sme a pili alkohol," dodal s tým, že ich následne napadla myšlienka vyskúšať skočiť cez okno vedľajšej miestnosti priamo do bazéna. Zábery zobrazujú prípravu Dmitryho, ktorá mu v skoku očividne nepomohla. Následne vidieť, ako skáče cez okno, naráža do zábradlia, v dôsledku čoho sa rozsype sklo a padá do vody.

Pri jeho kaskadérskom kúsku si zranil ruky aj nohy, roztrhol väzy a pomliaždil hrudník. Odvtedy už mal dve operácie na uzdravenie zranených rúk a nôh. Dnes už toto šialené rozhodnutie ľutuje. Aj keď bola chata, v ktorej sa kaskadérsky kúsok uskutočnil, prenajatá, Dimitry nemusel platiť škody, ktoré spôsobil nárazom na sklenený panel, pretože nájomná zmluva nebola správne vypracovaná. Aspoň nejaké šťastie...