Brutálne VIDEO z parkoviska: Na muža z ničoho nič zaútočil medveď!

Jevgenij Zolotov sa stal krátko po polnoci terčom útoku medveďa na parkovisku v ruskom meste Jaroslavľ.

Čítajte aj: Šialené VIDEO z poľskej zoo: Mladík sa pobil s medveďom, zviera z toho utrpelo šok!

„Išiel som po ulici a z ničoho nič sa na parkovisku zjavil medveď. Vybehol spoza stromu a vrhol sa na mňa,“ opisuje najstrašnejšie chvíle svojho života. „Pokúsil som sa stáť nehybne, nemal som kam utekať. Aj tak ma napadol,“ dodal.

Celý incident z 18. mája zachytila bezpečnostná kamera. Zolotov vyviazol s rozhryznutým bokom. Muž bol vzatý do nemocnice, kde mu ranu ošetrili a zašili. „Ledva som stál na nohách. Na parkovisku stál taxikár. Nasadol som do jeho vozidla a odviezol ma do nemocnice.“ Šelma po útoku odbehla.