Vedci varujú: Po niekoľkých storočiach nás čaká Veľké solárne minimum! Čo to znamená pre ľudstvo

Slnko má jedenásťročný cyklus, počas ktorého jeho aktivita stúpa a klesá. Je to spôsobené zosilňovaním a slabnutím slnečného magnetického poľa. Bod, kedy je táto aktivita najvyššia, je známy ako maximum. Vyznačuje sa väčším počtom slnečných dní. Maximum strieda solárne minimum, kedy slnečné lúče dopadajú na Zem iba minimálne. Vtedy sa zároveň na Slnku objavuje menej slnečných škvŕn. Posledné takéto obdobie bolo v roku 2014, informuje časopis Newsweek na svojich stránkach.

Zdroj: SITA/AP

Vedci varujú, že v súčasnosti nás po niekoľkých storočiach opäť čaká hlboké solárne minimum. Solárna fyzička spoločnosti Space Systems Research Cop Lisa Uptonová však vysvetlila, že nepôjde o nič drastické a nečaká nás ďalšia doba ľadová. Toto minimum by sa nemalo priblížiť takzvanému Maunderovmu minimu zo 17. storočia. V roku 2020 sme doteraz zaznamenali 104 dní bez slnečných lúčov. Počas celého roku 2019 sa tieto dni vyskytli 281-krát. Ako poznamenáva Spaceweather.com, tieto extrémne vysoké čísla dokazujú, že ľudstvo neodvratne čaká ďalšie solárne minimum.

The Sun goes through regular cycles of high & low activity. This cycle affects the frequency of space weather events, but it doesn't have a major effect on Earth's climate — even an extended minimum wouldn't have a significant effect on global temperature. https://t.co/t2Fw58ZBVt