Svalnáč (43) zverejnil šokujúcu FOTO: Len ťažko uveríte, toto s ním urobil COVID-19

Mike, ktorý sa ešte pred pár mesiacmi staral ako zdravotník v nemocnici v San Franciscu o pacientov nakazených koronavírusom, bol sám nakoniec pozitívne testovaný a skončil na pľúcnej ventilácii. Nakazil sa začiatkom marca na festivale v Miami Beach. "Na podujatí neplatili žiadne obmedzenia. Myslel som si, že bude stačiť, keď si budem často umývať ruky a nebudem sa dotýkať tváre," uviedol.

Po niekoľkých dňoch úrady informovali, že na festivale sa nakazilo 38 ľudí, pričom traja z nich neskôr zomreli. Schultz nevedel, že je tiež infikovaný. Týždeň po festivale išiel do Bostonu a navštívil tam kamaráta. Po prílete mu stúpla teplota na 39 stupňov Celzia, v pľúcach sa mu začala tvoriť voda a nemohol dýchať. Skončil v ;miestnej nemocnici na pľúcnej ventilácii. Z dýchacích prístrojov odpojili Američana až po šiestich týždňoch. Toto obdobie stačilo na to, aby schudol 23 kilogramov. "Pripadalo mi to ako týždeň. Vôbec neviem, ako plynul čas." Mikeov kamarát bol v kontakte s personálom, ktorý prirovnával stav pacienta ku kóme.

Vyliečený Mike sa prostredníctvom fotografií svojej vychudnutej postavy snaží upozorniť mladých ľudí, aby nepodceňovali koronavírus a správali sa zodpovedne. "Tiež som si myslel, že keď som mladý, nič sa mi nestane," vraví.

Stále je extrémne slabý a má zníženú kapacitu pľúc. Ledva v ruke udrží mobil. Nedokáže poriadne písať, stále sa mu trasú ruky. Verí však, že postupne nadobudne svoju pôvodnú silu a dostane sa opäť do formy.