VIDEO Žena vymyslela geniálny trik, ako vyčistiť upchatý odtok: Aha, aký humus z neho vytiahla

Väčšina ľudí používa na upchatý odtok zvon. No je to len dočasné riešenie, v prípade chronických zablokovaných potrubí poslúžia lepšie rôzne prípravky na chemické rozpustenie nečistôt. Užívateľka facebookovej stránky "Mrs Hinch Cleaning Tips prišla s iným trikom, ako odstrániť tento problém. Spojila dve sťahovacie pásky dokopy, pričom jednu stranu viackrát diagonálne nastrihla nožnicami. Potom ju pokrútila, aby sa nástrihy viac otvorili a mohli tak zachytiť viac odpadu. Následne pásku strčila do odtoku a pohýbala ňou zo strany na stranu, aby sa na ňu uchytilo to, čo má.

A veru uchytilo. Množstvo zamotaných vlasov a inej špiny, ktorá sa v odtoku hromadila niekoľko týždňov, ak nie mesiacov. "Nemusíte kupovať žiadne čistiace prostriedky, na vyčistenie odtoku vám postačí sťahovacia páska," okomentovala svoje video autorka príspevku. Užívatelia sú z jej triku nadšení. "Parádny nápad, určite ho vyskúšam," napísal jeden.