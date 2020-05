VIDEO Žena išla do špajze pre jedlo: Keď zbadala, čo sa v nej ukrýva, skoro dostala infarkt

Do domu v Queenslande bol privolaný profesionálny odchytávač hadov po tom, ako jeho majitelia náhodou objavili jedného v kuchynskej špajzi. Ukrýval sa za potravinami. Na facebookovej stránke Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 bolo zverejnené video, na ktorom sa odchytávač snaží dostať dvojmetrového pytóna preč. Ten ho pri tom takmer uhryzol do tváre. Nakoniec sa to však podarilo a muž ho následne vypustil vo voľnej prírode.

Nájsť si hada v dome nie je v Austrálii nič nezvyčajné. Minulý mesiac napríklad jeden odpočíval pred dverami domu. Jeho majiteľka privolala odchytovú službu z Brisbane. Jej zamestnanec Tony Harrison uviedol, že väčšieho hada ešte nikdy nevidel. "Už 27 rokov odchytávam hady, ale toto bol zatiaľ najväčší, s akým som sa stretol. Chúďa stará pani, keď otvorila dvere a zbadala ho tam ležať, skoro dostala infarkt," uviedol.