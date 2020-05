Ohromujúce odhalenie vedcov o pandémii: 7. apríla to bolo najviditeľnejšie!

V mnohých štátoch sa počas pandémie v dôsledku zavedených obmedzení drasticky zmenil dopyt po energii. Výrazne tak klesla úroveň oxidu uhličitého v krajinách Európskej únie, USA, Číne či Rusku, ktoré patria k najväčším producentom CO2. Potvrdili to výsledky viacerých štúdií, najnovšie tá, ktorú vykonal medzinárodný tím vedcov. Tí spracovali dáta o používaní energie na celom svete za prvé štyri mesiace tohto roku. "Emisie dosiahli svoj maximálny pokles 7. apríla, a to o 17 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Denné emisie klesli v priemere od januára do apríla o 8,6 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka," uviedol v záverečnej správe šéf výskumu Global Carbon Pep Canadell.

Zdroj: thinkstock.com

Údaje sa týkali 69 krajín, 50 amerických štátov a 30 čínskych provincií, čiže 85 percent svetovej populácie a 97 percent svetových emisií CO2. Pokles hodnôt bol najvýraznejší v apríli pravdepodobne kvôli tomu, že USA, India a Čína pristúpili k obmedzeniam v rovnakom čase. V priemere sa denné emisie v jednej krajine znížili o 26 percent. Ak sa pozrieme na jednotlivé odvetvia, tak k celkovému poklesu emisií najviac prispelo obmedzenie pozemnej dopravy, a to o 43 percent. Napriek tomu, že väčšina obyvateľov zostávala doma, nárast spotreby energie v domácnostiach bol nízky a kompenzovaný ziskom z ostatných odvetví.

Zdroj: thinkstock.com

Zo zistení vyplýva, že negatívny vývoj klimatických zmien nemôže byť bez správnej vládnej politiky ovplyvniteľný osobnou zodpovednosťou jednotlivcov a iba zmysluplný prístup vlád jednotlivých štátov vie byť zárukou efektívnych a pozitívnych zmien. "Prístup, ktorý svetoví lídri zvolia pri plánovaní ekonomiky po pandémii, ovplyvní globálne hodnoty emisií CO2 v nasledujúcich desaťročiach," uviedla profesorka Corinne Le Quéréová z University of East Anglia. V súčasnosti vznikol priestor na realizáciu skutočných, trvalých zmien, ktoré môžu byť odolnejšie voči budúcim krízam. Zavádzajú sa balíky hospodárskych stimulov, ktoré povedú k pozitívnym cieľom v oblasti klímy. Ide najmä o oblasť mobility, ktorá predstavuje polovicu zníženia emisií počas obmedzujúcich opatrení. Podľa OSN musí byť v nasledujúcom desaťročí podiel emisií znížený o 7,6 percenta ročne. Splniť cieľ Parížskej dohody o udržaní globálneho otepľovania pod 1,5 stupňa Celzia sa ale zrejme nepodarí. Autori štúdie odhadujú, že ak sa zrušia všetky obmedzenia do polovice júna, ročný pokles emisií sa bude pravdepodobne pohybovať iba okolo štyroch percent. Ak však zostanú niektoré opatrenia zavedené do konca roka, mohli by sme sa dopracovať k poklesu o sedem percent.