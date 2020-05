Slovenka sa vybrala po karanténe na manikúru: Keď uvidíte jej nechty, za tú hrôzu by ste nezaplatili!

BRATISLAVA - Protipandemické opatrenia sa čoraz viac uvoľňujú, väčšina prevádzok je už otvorených. Jedna Slovenka to využila na to, aby si dala urobiť nechty. Lenže konečný výsledok vôbec nedopadol podľa jej predstáv. Je to čistá katastrofa, veď uznajte sami.

Po niekoľkomesačnej karanténe sa uvoľnili obmedzenia a konečne sa otvorili už aj kaderníctva a salóny krásy. Mnohé Slovenky to využili na to, aby si dali skrášliť svoje zanedbané nechty. Istá dievčina sa chcela objednať u svojej nechtárky, no keďže nemala voľný termín, našla inú. Referencie vraj mala dobré, no jej nechty o tom ani zďaleka nesvedčia. "Vážené nechtárky, keď neovládate svoju prácu, nerobte to! Čistý amaterizmus, hanbite sa!" okomentovala fotky svojich nechtov, ktoré zverejnila na facebookovej stránke Nekŕmte nás odpadom.

Zdroj: Facebook/Nekŕmte nás odpadom

Fotky hovoria samé za seba. Nechty sa nedajú označiť inak ako veľký nepodarok. Sú na nich hrboly, zrejme aj lepidlo a celkovo pôsobia veľmi neohrabane. Nespokojná zákazníčka dodala, že by sa nimi dala akurát tak škrabať námraza na okne.

Zdroj: Facebook/Nekŕmte nás odpadom

Užívateľky nešetria kritikou, no poukazujú aj na to, prečo sa žena nesťažovala priamo nechtárke, ale vyplakáva až na internete. "Väčší hnoj som ešte nevidela. Viac ma ale zaráža to, prečo si si neotvorila hubu u nej, nech ti to prerobí," napísala Timea. Ďalšia zažartovala, že nechtárka mala počas práce asi rúško na očiach, inak by takúto katastrofu nevytvorila.