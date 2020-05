KORONAVÍRUS naďalej sužuje svet, antivírusový liek dokáže liečbu skrátiť

Ten v Bielom dome 29. apríla povedal, že vykoná veterinárnu skúšku na tisícke chorých v desiatich krajinách a že predbežné údaje dokazujú účinnosť lieku proti COVIDU-19. Odborný časopis New England Journal of Medicine teraz zverejnil článok o detailoch výsledkov, ktorý potvrdzuje to, čo bolo povedané v Bielom dome. Remdesivir bol najúčinnejší u tých hospitalizovaných pacientov, ktorých ešte nebolo treba napájať na umelé dýchanie. Autori článku z toho vyvodzujú, že je lepšie túto liečbu nasadiť skôr, než sa choroba rozvinie do ťažkého štádia, v ktorom je potrebné nasadiť pľúcna ventilátor.

Zdroj: Getty Images

Podľa detailov štúdie zrejme remdesivir taktiež znižuje úmrtnosť - v skupine pacientov, ktorým sa podával, zomrelo do dvoch týždňov 7,1 percenta chorých, v skupine s placebom 11,9 percenta. Rozdiel ale nedosahuje štatistickú spoľahlivosť a nie je vylúčené, že je náhodný. Autori štúdie upozornili, že remdesivir nie je zárukou prežitia. "Je zrejmé, že antivírusová liečba sama o sebe bezpochyby nestačí," stojí v článku. COVID-19 bude vyžadovať kombinovanú liečbu, pri ktorej sa budú k remdesiviru pridávať ďalšie preparáty.