Vedci potvrdili zákernosť koronavírusu: V tomto je mimoriadne nebezpečný

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Anupam Nath

LONDÝN - Vírus SARS-CoV-2 môže infikovaný človek preniesť na iného ešte predtým, než sa u neho prejavia prvé príznaky ochorenia COVID-19. Potvrdili to nemeckí vedci v štúdii, ktorú zverejnil odborný časopis The Lancet Infectious Diseases. Podľa expertov to znamená komplikáciu v snahe pandémiu utlmiť.