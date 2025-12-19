Prezident sa s europoslancami zhodol, že slovenská diplomacia má byť aktívnejšia

BRATISLAVA - Slovenská diplomacia by mala byť aktívna už od prípravy dôležitých medzinárodných dokumentov či zásadných záverov a nie byť len následný konzument, ktorý sa prikloní k jednej alebo druhej strane. Prezident SR Peter Pellegrini sa na tom podľa svojich slov zhodol s europoslancami zastupujúcimi SR v Európskom parlamente. Informoval o tom po piatkovom spoločnom stretnutí v Prezidentskom paláci.
archívne video
„Zhodli sme sa na tom, že naša slovenská diplomacia by nemala byť len diplomacia, ktorá počká, kým sa vytvorí nejaký väčšinový názor, a potom sa k nemu prikloní, aby sme boli za dobrého partnera. Ale že slovenská diplomacia, aj v rámci nášho európskeho zastúpenia, v rámci Bruselu, ale aj celkovo diplomacia ako taká by mala byť spolutvorcom jednotlivých postojov medzinárodných inštitúcií,“ povedal prezident.
Prezident žiada dynamickejších diplomatov
Europoslanci podľa jeho slov skonštatovali, že slovenská diplomacia je v mnohých prípadoch viac statická a „vyčkávacia“. Hlava štátu chce preto apelovať aj na jednotlivých ministrov, aby inštruovali odborných pracovníkov zastupujúcich SR vo svete. „Nesmú byť len čistí profesionáli, ktorí si tam nejak tú svoju prácu robia, ale ministri a štátni tajomníci im musia dať politické noty a zadefinovať priority, s ktorými títo naši úradníci musia pracovať dynamickejšie a aktívnejšie ako doteraz,“ poznamenala hlava štátu.
Pellegrini s europoslancami hovoril o aktuálnych témach i o fungovaní spolupráce medzi Európskou komisiou a europarlamentom. „Kde sme hovorili o tom, že premiéri sú tí, ktorí sú priamo volení a zodpovedajú za svoju krajinu a za riadenie svojich národnoštátnych vecí a mali by mať väčšiu právomoc diktovať Európskej komisii a dávať zadania, čo by Európska komisia mala v nasledujúcich mesiacoch robiť. Nemalo by to byť naopak, keď Európska komisia často vlastnou iniciatívou príde a konfrontuje premiérov s tým, čo by potom jednotlivé členské krajiny mali robiť,“ uviedol prezident.
Stretnutia s europoslancami budú pravidelné
Hlava štátu považuje za dôležité rokovať s europoslancami, pretože mnohé rozhodnutia európskych organizácií a orgánov majú zásadný vplyv aj na Slovensko. Prezident preto má záujem organizovať stretnutia na tejto úrovni dvakrát ročne, najbližšie v máji 2026. Všetkým zúčastneným poďakoval za otvorenú debatu a ocenil, že mnohí z europoslancov sa pri zásadných otázkach vedia postaviť za národné záujmy napriek hodnotám svojej frakcie. Zároveň podotkol, že ho mrzí, že spomedzi najsilnejšej strany zastupujúcej SR v europarlamente prišiel na spoločné rokovanie len jeden zástupca. „Je to ich legitímne rozhodnutie, ale považujem to za aj trochu neúctu k Prezidentskému palácu, nie k mojej osobe,“ skonštatoval Pellegrini.